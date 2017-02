Premier League - Zlatan Ibrahimovič: Jsem fotbalový Indiana Jones. Kde jsem byl, tam jsem sbíral trofeje

© skysports.com, fotbalportal.cz - Zlatan Ibrahimovič

0 Líbilo se

Dnes 16:07 - Včera byl zase hlavním hrdinou Manchesteru United. Zlatan Ibrahimovič v prvním utkání šestnáctifinále proti St. Etienne nasázel francouzskému soupeři hattrick. Zejména díky němu tak Red Devils zvítězili 3:0 a mají do odvety luxusní výchozí pozici. Švédský útočník byl po zápase spokojený. Přirovnal sám sebe k Indianu Jonesovi.

Na Old Trafford se žádné překvapení nekonalo. Manchester United potvrdil roli favorita a St. Etienne porazil 3:0. Do odvety je to pro ně více než nadějný výsledek. Naopak francouzský celek se bude muset v domácím prostředí pokusit o zázrak.

Hlavní postavou byl Zlatan Ibrahimovič, autor hattricku. Charismatický útočník hovořil o tom, že je pro něj každá trofej důležitá. Další do sbírky chce přidat v dresu Manchesteru.

„Každá trofej je pro mě neuvěřitelná. Všude, kde jsem byl, jsem něco vyhrál. Takže pokud budu moci vyhrát něco i tady, budu moc šťastný a mimořádně spokojený.“

„Lidé, kteří mě znají, vědí, že jsem hrál v hodně klubech a vždy se snažím dělat pro tým to nejlepší. Kamkoliv jsem přišel, tam jsem vyhrál - jsem jako Indiana Jones.“

„Je to dobrý pocit. Hodně mi pomáhají spoluhráči. Hráli jsme otevřený zápas a výsledek pro nás byl moc důležitý. Věříme, že takový výsledek je pro nás do odvety dobrý.“

„Vyhráli jsme 3:0. Dal jsem tři góly, takže jsem spokojený. Stále nás čeká ještě hodně zápasů. Doufejme, že budeme pokračovat v naší formě.“

„Už jsem proti nim pár gólů dal. Nezaměřuji se na určité soupeře. Jen se snažím dělat svou práci. Snažím se dělat to, v čem jsem dobrý.“

José Mourinho nebyl spokojený s výkonem v prvním poločase. I proto je rád za výsledek. Za pravdu mu dává i Ibrahimovič. Výsledku si hodně cení.

„Přesně tak. Je dobrý výsledek, protože vím, jak je těžké tam hrát. Mají skvělé fanoušky, fantastickou podporu. Stadion je velmi pěkný. Je to pro nás důležitý výsledek.“

„Je to dobrý tým. Každému týmu se tam hraje obtížně. Já to zažil v PSG. Myslím, že mají pár nových hráčů, ale stále mají dobré mužstvo.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz