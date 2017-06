Premier League - Tohle není cirkus, obhajuje Patrice Evra styl Josého Mourinha v Manchesteru United

© fourfourtwo.com, sofoot.com, fotbalportal.cz - Evra brání Mourinhův styl

Dnes 16:00 - Mnozí je kritizují. Hovoří o tom, že na současný fotbal už nestačí. V Manchesteru United zažil José Mourinho rozporuplnou sezónu, dle jeho slov byla úspěšná. Red Devils totiž sice skončili v Premier League až šestí, ale vyhráli EFL Cup a hlavně Evropskou ligu, čímž si zajistili vstupenku do Ligy mistrů. Patrice Evra, bývalý hráč United, podpořil Josého Mourinha a jeho styl, který v Manchesteru vyznává.

Na Old Trafford působil Patrice Evra osm a půl roku. Za tu dobu prožíval v Manchesteru United nebývalé okamžiky úspěchu a slávy. Po konci Alexe Fergusona už to s Rudými ďábly tak slavné není.

Zpět na výsluní má tým vytáhnout José Mourinho, který má za sebou první sezónu. Tu zahájil vítězstvím v Community Shield proti Leicesteru. Poté získal ještě EFL Cup, a především se svým klubem ovládl Evropskou ligu. To mu zajistilo postup do Ligy mistrů, protože v tabulce Premier League skončili Rudí ďáblové až na šestém místě.

Na Josého Mourinha a jeho styl se snášela velká vlna kritiky. Na jeho obranu se nyní postavil právě Patrice Evra.

„V letošním roce se kvalifikovali do Ligy mistrů a někteří lidé říkali, že nehrají dobrý fotbal. Ale tady nejsme v cirkuse.“

„Jsou hodně kritizovaní. Hodně lidí žárlí na Manchester United, tak jej jen kritizují, i když vyhrávají.“

„Pokud se chcete těšit z fotbalu, pak ano, rok 2008 byl skvělý a odlišný, ale lidé na to zapomínají. Měli by se soustředit pouze na současný tým Manchesteru United. To by měla být moje zpráva pro fanoušky Manchesteru United.“

„Vždy říkám, že je to můj domov a stále to tak cítím. Děkuju všem fanouškům, protože to bylo úžasné.“

„Pro mě je to jako sen. Když říkám, že miluju Manchester United, není to žádná falešná láska. Je to pravda.“

„Musíme za Manchesterem vždy, ať už prohrávají, nebo vyhrávají. Pokud milujete Manchester United, neměli byste jej kritizovat, ale vždy podporovat. Když má hráč špatný den a nehraje dobře, fanoušci na něj nebučí, nepískají.“

