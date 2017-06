Premier League - Martial na odchodu není. Nemá důvod opouštět Old Trafford, prohlásil jeho agent

© goal.com, fotbalportal.cz - Anthony Martial

Dnes 16:54 - V uplynulé sezóně byl několikrát kritizován, dokonce i samotným José Mourinhem. Spekulovalo se o jeho odchodu z Manchesteru United. Anthony Martial nedostával tolik prostoru, kolik by asi očekával. Jenomže Philippe Lamboley, Martialův agent, nyní prohlásil, že jeho klient má smlouvu ještě na dva roky a z Divadla snů odcházet nechce.

Jednadvacetiletý Anthony Martial odehrál v uplynulé sezóně celkem 25 ligových utkání. V základní sestavě nastoupil osmnáctkrát. Podařilo se mu v Premier League skórovat jen čtyřikrát. Celkově ve všech soutěžích odehrál 42 zápasů a zaznamenal 8 gólů. Oproti jeho premiérové sezóně v Manchesteru United je to propad. V sezóně 2015/2016 totiž udeřil hned sedmnáctkrát.

Ozývají se hlasy, že by se měl přes léto z Manchesteru United stěhovat jinam. Velký zájem o jeho služby má údajně především West Ham. Ale Philippe Lamboley, Martialův agent, tvrdí, že francouzský útočník zůstane v Manchesteru i nadále.

„Martial má s Manchesterem United smlouvu ještě na příští dva roky. Není tady teď žádný důvod k tomu, aby Martial přes léto klub opustil.“

„Pokud mi ale Ed Woodward řekne, že chce, aby Martial odešel, pak se věci změní. Ovšem nebylo to, co by mi řekl na naší poslední schůzce.“

Ovšem José Mourinho během sezóny několikrát prohlásil, že od Martiala požaduje více.

„Jestli si myslím, že je Anthony hráč s velkým potenciálem? Ano. Jestli si myslím, že může být pode mnou úspěšný? Ano, myslím.“

„Ale musí mi přinášet věci, které mám rád. Musí dělat to, co se mi líbí. Jsem tady s hráči už deset měsíců. Znám je lépe. Oni by mě měli také už znát mnohem lépe.“

