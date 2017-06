Premier League - Dwight Yorke: José Mourinho do Manchesteru United přitáhne mnoho velkých hráčů

© express.co.uk, fotbalportal.cz - Yorke věří Mourinhovi

Dnes 17:13 - Manchester United sice skončil v uplynulé sezóně Premier League až na šestém místě, ale i tak si díky triumfu v Evropské lize zahraje v příštím ročníku Ligy mistrů. To je velmi důležitý fakt i vzhledem k získání případných posil. Dwight Yorke, bývalý útočník Red Devils, věří, že tato skutečnost, a navíc přítomnost Josého Mourinha přilákají na Old Trafford velké hráče.

V minulé sezóně Manchester United nehrál Champions League. Do klubu přišel loni v létě José Mourinho a i tak dokázal do Divadla snů přivést takové hráče, jako jsou Zlatan Ibrahimovič, Paul Pogba či Henrik Mchitarjan.

Ovšem ke zlepšení v Premier League to nevedlo. United skončili šestí. Na druhou stranu se jim podařilo poprvé v historii vyhrát Evropskou ligu, což zachránilo sezónu. Manchester United si díky tomu zahraje Ligu mistrů.

Dwight Yorke, člen týmu, který v roce 1999 vyhrál Premier League, Ligu mistrů i FA Cup, věří, že během léta do Manchesteru United přijdou další velcí hráči. Díky účasti v Champions League, Mourinhovi i finanční síle klubu.

„United se zřejmě pokouší do týmu přivést nové hráče. Víme to, není to žádné tajemství.“

„Myslím si, že Manchester United je nejbohatší klub na světě, navíc bude hrát Ligu mistrů, takže se věci jeví velmi dobře.“

„Vyhráli jsme v minulé sezóně EFL Cup a Evropskou ligu. Budeme hrát Ligu mistrů, to nám hodně pomůže a dostane nás do popředí.“

„Jsme jedním z nejbohatších klubů, ne-li tím úplně nejbohatším, na světě, takže jsme schopni přilákat jakéhokoliv hráče. José Mourinho to dokázal i bez Ligy mistrů. Teď ji hrát budeme, takže jsme schopni všeho.“

Zatím do týmu přišel Victor Lindelöf z Benfiky Lisabon. Ale Dwight Yorke je optimistický. Věří, že Manchester United ještě3-4 hráče během léta koupí. Zdůraznil, že je přitom nejdůležitější kvalita, neboť od konce Alexe Fergusona v roce 2013 čekají Rudí ďáblové na zisk mistrovského titulu.

„Je to všechno o kvalitě, která přijde. Jsem si jistý, že José Mourinho má své cíle jako každý manažer. Jsem přesvědčen o tom, že do začátku sezóny přivedeme 3-4 nové kvalitní hráče, abychom byli konkurenceschopní a mohli bojovat o titul.“

Michal Čermák / fourfourtwo.com, fotbalportal.cz