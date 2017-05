Evropská liga - José Mourinho si nemůže stěžovat na náročný program, říká kouč Ajaxu

© mirror.co.uk, fotbalportal.cz - Mourinho si nemůže stěžovat

Dnes 14:58 - Příští středu se ve švédském Stockholmu odehraje finále Evropské ligy mezi Manchesterem United a Ajaxem Amsterdam. Oběma klubům půjde o přímý postup do Ligy mistrů. Zatímco Ajax má v případě prohry ještě šanci dostat se do Champions League skrze předkolo díky druhému místu v nizozemské lize, pro Red Devils je to poslední naděje. Kouč Peter Bosz reaguje na nářky Josého Mourinha ohledně programu.

Již dnes odehraje Manchester United odložené ligové utkání proti Southamptonu a o víkendu pak hraje proti Crystal Palace. Příští středu už jej čeká finále Evropské ligy proti Ajaxu Amsterdam. Nizozemský celek má volno od 14. května, kdy odehrál poslední ligový zápas.

V průběhu celé sezóny odehrál Manchester United o 8 utkání více než Ajax. José Mourinho neustále naříká na náročný program a také na to, že má velkou marodku. Podle Petera Bosze ovšem nemá portugalský kouč právo si stěžovat.

„Pokud se podívám na jeho mužstvo a na jeho formace v průběhu celé sezóny, pak nasazuje téměř dva odlišné týmy - jeden má pro Premier League a druhý pro Evropskou ligu.“

„Jestliže tito hráči, které využívá v Evropské lize, o víkendu v Premier League nenastupují, pak mají dostatek odpočinku a přesně stejný čas, jaký mají i mí hráči. Podívejte se na množství hráčů, které má k dispozici a jak s nimi rotuje.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz