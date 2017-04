Premier League - Zlatan Ibrahimovič končí v Manchesteru United. Dohodl se s LA Galaxy

© skysports.com, fotbalportal.cz - Zlatan Ibrahimovič

0 Líbilo se

Včera 20:42 - Éra Zlatana Ibrahimoviče na Old Trafford bude mít zřejmě jen roční trvání, švédský útočník se totiž podle americké stanice Fox Sports dnes dohodl na smlouvě s LA Galaxy, kam se přesune po konci letošní sezóny. Ibrahimovič podepsal po svém loňském příchodu z PSG v Manchesteru United roční smlouvu s opcí, tu se však již rozhodl nevyužít.

O možném odchodu Zlatana Ibrahimoviče z Manchesteru United se psalo a hovořilo už delší dobu, švédský ostrostřelec totiž dlouho vyčkával s prodloužením smlouvy na Old Trafford a v březnu mu navíc na stole přistála atraktivní nabídka z LA.



A ta nakonec převážila nad možností bojovat s Manchesterem United v příští sezóně o mistrovský titul v Premier League a podle informací Fox Sports udělá z bývalého kanonýra Paris Saint-Germain nejlépe placeného hráče MLS.



Sám Ibrahimovič dostal minulý týden dotaz ohledně své budoucnosti na Old Trafford, na což odpověděl: „Uvidíme, co se stane. Stále o tom jednáme. Mám opci na další rok, takže uvidíme, máme spoustu času.“



Odchod Zlatana Ibrahimoviče může být pro Manchester United citelnou ranou, 35letý švédský útočník je totiž i letos ve skvělé formě a svými 26 góly přispěl týmu Josého Mourinha k triumfům v Community Shield a Ligovém poháru.

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Vít Sedlák / teamtalk.com, FotbalPortal.cz