Premier League - Vložené kolo Premier League: Chelsea hostí Manchester City. Ztratí podruhé v řadě? Sestřelí Lukaku Mourinhovy United?

Dnes 14:49 - Během úterý a středy bude odehráno kompletní 31. kolo Premier League. Nejvyšší anglická soutěž tak pomalu ale jistě směřuje do strhujícího finiše. Pokud se Guardiolovým Citizens podaří vyloupit Stamford Bridge, mohli by ještě zamotat boj o titul. Manchester United už bude mít při utkání s Evertonem k dispozici Zlatana Ibrahimoviče. Arsenal čeká derby s West Hamem.

Chelsea - Manchester City

Středa 5. dubna, 21.00, Stamford Bridge

Nejsledovanějším duelem 31. kola bude souboj Chelsea s Manchesterem City, ve kterém půjde o veledůležité body. Na začátku prosince zvítězili v prvním vzájemném zápase této sezóny Blues na půdě svého soupeře 1:3. Došlo k několika vyhroceným situacím. V nastavení byli vyloučeni Agüero a Fernandinho. Nabídne středeční večer něco podobného?

Chelsea v minulém kole dosti překvapivě klopýtla, když doma nestačila na Crystal Palace a prohrála 1:2. Kvůli tomu se její náskok na druhý Tottenham ztenčil na 7 bodů. V případě středeční ztráty a vítězství Spurs by už mohli být Kohouti opravdu na dostřel. Antonio Conte bude chtít druhé nepříjemnosti v řadě zabránit. Proti Eagles mu scházel Victor Moses a italský kouč musel poněkud pozměnit i rozestavení. Vypadá to, že Moses nebude fit ani pro utkání se Citizens. Je možné, že Conte nasadí pozměněnou sestavu. Prosadí Diego Costa, který bojuje o korunu pro krále střelců?

Manchester City je aktuálně na čtvrtém místě. S 58 body má o 11 bodů méně než Chelsea. Na druhý Tottenham mu schází 4 body. Na třetí Liverpool pak ztrácí jediný bod, a navíc má odehráno o zápas méně než Reds. V posledních třech ligových kolech ovšem Citizens jen remizovali. Se Stoke, Liverpoolem a v neděli s Arsenalem. O tři dny později je tedy čeká další velký duel. Potřebovali by porazit tým z TOP4, aby snížili ztrátu. Pep Guardiola neustále točí se sestavou a hledá ideál. S čím vyrukuje na Stamford Bridge?

Absence:

Chelsea: Moses (nejistý start)

Manchester City: Gabriel Jesus, Gündogan (oba zranění), Sagna (nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Alonso, Matič, Kanté, Fábregas - Willian, Costa, Hazard

Manchester City: Caballero - Zabaleta, Stones, Otamendi, Clichy - Fernandinho - Sterling, Silva, De Bruyne, Sané - Agüero

Tip FotbalPortal.cz: 2:1

Manchester United - Everton

Úterý 4. dubna, 21.00, Old Trafford

Manchester United v úterý večer přivítá ve svém svatostánku Everton. V prvním vzájemném měření sil v tomto ročníku se urodila remíza 1:1. Toffees v Divadle snů naposledy vyhráli před 4 lety.

Manchester United v minulém kole doma jen remizoval s West Bromwichem 0:0. Nepodařilo se mu tak snížit ztrátu na TOP4 a zůstává pátý. Na čtvrtý Manchester City mu schází 5 bodů, ale má odehráno o zápas méně než jeho městský rival. United drží sérii 19 ligových zápasů bez prohry. V úterý večer tak mohou navléct jubilejní 20. korálek. To ovšem nebude jednoduché. Tým Josého Mourinha bude dost možná znovu postrádat Paula Pogbu. Potěšující zprávou naopak je to, že se po odpykání trestu vrací do hry Zlatan Ibrahimovič, jehož absence byla pro Rudé ďábly více než citelná.

Everton se nevzdává svého snu o pohárových příčkách. Je sice na sedmé pozici, ale má jen o tři body méně než právě jeho úterní soupeř. V případě výhry jej může bodově dohnat. Nutno ovšem dodat to, že Karamelky mají odehráno o 2 zápasy více než šestý Arsenal i pátý Manchester United. Tlak by ale na tyto dva kluby vyvinout jistě mohli. Ronald Koeman spoléhá především na Romelua Lukakua. Ten je s 21 zásahy nejlepším střelcem celé soutěže. Ovšem v Merseyside derby se neprosadil, a i kvůli tomu tento velký zápas Everton prohrál 3:1. Proti Josému Mourinhovi bude chtít mladý Belgičan opět ukázat velké věci. O jejich sporu v Chelsea je všem dobře známo.

Absence:

Manchester United: Jones, Mata, Smalling (všichni zranění), Pogba (nejistý start)

Everton: Bešič, Bolasie, Coleman, Funes Mori, Lennon, McCarthy, Schneiderlin (všichni zranění)

Pravděpodobné sestavy:

Manchester United: de Gea - Valencia, Blind, Rojo, Young - Carrick, Fellaini - Lingard, Mchitarjan, Martial - Ibrahimovič

Everton: Robles - Holgate, Williams, Jagielka, Baines - Barry, Gueye - Barkley, Davies, Mirallas - Lukaku

Tip FotbalPortal.cz: 1:3

Kompletní program 31. kola Premier League:

Úterý 4. dubna

20.45 Burnley - Stoke

20.45 Leicester - Sunderland

20.45 Watford - West Bromwich

21.00 Manchester United - Everton

Středa 5. dubna

20.45 Arsenal - West Ham

20.45 Hull - Middlesbrough

20.45 Southampton - Crystal Palace

20.45 Swansea - Tottenham

21.00 Chelsea - Manchester City

21.00 Liverpool Bournemouth

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

