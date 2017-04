Premier League - David De Gea do Realu Madrid? Jen výměnou za jednoho z trojice hráčů

© skysports.com, zimbio.com, fotbalportal.cz - David de Gea do Realu nejspíš neodejde

Dnes 18:12 - José Mourinho podle španělského portálu Gol Diario informoval Real Madrid, že gólmana Davida De Geu pustí jen v případě výměny za záložníka Toniho Kroose. Španělský velkoklub jeví o De Geu zájem už od odchodu Ikera Casillase do Porta, Manchester United ale dosud vždy úspěšně vzdoroval prodeji svého brankáře.

Real Madrid je podle všeho zpět ve hře o Davida De Geu a prezident klubu Florentino Pérez by jeho podpisem chtěl dát svým konkurentům ve španělské La Lize najevo svůj cíl v příští sezóně.



Manchester United ale už několikrát odolal vábení ze Španělska a svého brankáře hodlá Mourinho pustit na Santiago Bernabeu jen v případě, že za něj výměnou dostane jeden ze svých hlavních cílů Toniho Kroose.



Německý playmaker je však i v letošní sezóně nedílnou součástí základní sestavy Bílého baletu a Zinedine Zidane by se svého oblíbence nerad vzdával nehledě na to, že by za něj mohl dostat Davida De Geu.



Pokud by nevyšla výměna za Toniho Kroose, má Mourinho v rukávě ještě dva trumfy, kterými jsou Raphaël Varane a Casemiro. Mourinho je údajně velkým obdivovatelem obou hráčů a v případě, že by se stali součástí výměny, výrazně by nad přestupem popřemýšlel.



Důležité také bude, jak by si Manchester United poradil s absencí svého klíčového hráče. De Gea se stal po nevýrazném začátku na Old Trafford jasnou oporou klubu a ten by byl ochoten se jej vzdát jen v případě, že by za něj přivedl stejně kvalitního gólmana.

