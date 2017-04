Premier League - Cristiano Ronaldo vzdává hold: To v Manchesteru United jsem se naučil fotbalovému umění

© skysports.com, fotbalportal.cz - Cristiano Ronaldo se ve velkou hvězdu proměnil během angažmá v Manchesteru United

Dnes 17:59 - Je jedním z největších fotbalistů celé historie. Je hrající legendou. Pro někoho možná tou úplně největší a nejlepší. Cristiano Ronaldo už delší dobu válí v dresu Realu Madrid, ale v prvotřídní hvězdu se proměnil během svého angažmá v Manchesteru United. Na to teď zavzpomínal a prozradil, čím jej Alex Ferguson hned na začátku překvapil.

Současný útočník Realu Madrid se z Benfiky Lisabon do Manchesteru United přesunul v pouhých 18 letech. Pomohl klubu z Old Trafford získat FA Cup, tři ligové tituly v řadě a také triumf v Lize mistrů.

Své místo mezi absolutní elitou si upevnil během svého působení v Realu Madrid. Stal se již čtyřnásobným držitelem Zlatého míče a také nejlepším střelcem v celé historii Bílého baletu. Přiznává ovšem, že fotbalovému umění se naučil v Manchesteru United.

„Alex Ferguson byl pro mě ve fotbale otcem. Naučil mě spoustu věcí, a to nejenom od trenéra, ale také od hráčů.“

„Zlepšil jsem nejen své dovednosti, ale i své tělo.“

„Během pěti let, co jsem byl v Manchesteru United, jsem se naučil umění fotbalu. Bylo to pro mě jako sen.“

Když ještě oblékal dres Benfiky, měl na zádech číslo 28. Ale Ferguson mu okamžitě nabídl velkou výzvu. Chtěl, aby Cristiano Ronaldo v Manchesteru United od začátku nosil dres s posvátným číslem 7, který před ním nosili George Best, Eric Cantona a David Beckham.

„Vzpomínám si, když jsem opustil Lisabon a zamířil jsem do Anglie, Alex Ferguson mi řekl: Poslouchej, chci, abys nosil dres s číslem 7. Bylo to pro mě překvapení, protože jsem věděl, jací hráči tento dres nosili. Přijal jsem tuto výzvu. Bylo to skvělé.“

„To byl začátek mého fotbalového úspěchu. Byl to pravděpodobně jeden z nejkrásnějších okamžiků celé mé dosavadní fotbalové kariéry.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz