Premier League - Zlatan Ibrahimovič svému týmu věří: TOP4 uděláme, tvrdí přesvědčivě

© skysports.com, fotbalportal.cz - Zlatan Ibrahimovič

0 Líbilo se

Dnes 15:28 - Dnes konečně skončí jeho utrpení. Zlatan Ibrahimovič si totiž již odpykal svůj třízápasový trest a může se dnes večer proti Evertonu vrátit do hry. To jistě těší všechny příznivce Manchesteru United i Josého Mourinha. Švédský bombarďák Red Devils opravdu citelně scházel. Ibrahimovič věří, že přinese do hry opět pozitivní vibrace a dokáže svůj tým protlačit do TOP4.

Manchester United během Ibrahimovičovy absence získali pouze 4 body z devíti možných. Frustrující byla především poslední domácí remíza s West Bromwichem Albion. Nyní je ovšem švédský útočník zpět. Už dnes večer se postaví obraně Evertonu.

Rudí ďáblové ztrácí na čtvrtý Manchester City 5 bodů, ale mají zápas k dobru. Patnáctigólový střelec klubu z Old Trafford věří, že vše dopadne dobře a Manchester United urve umístění v TOP4.

„Cítím se dobře. Stýskalo se mi po Old Trafford a po zápasech s mým týmem, ale konečně jsem zpátky a doufám, že přinesu do hry pozitivní vibrace.“

„Jeden zápas toho může hodně změnit. Najednou můžeme být třetí, čtvrtí, pátí i šestí.“

„První místo je moc daleko, druhé pravděpodobně také, ale jinak je to velmi těsné. A pokud se vám podaří vyhrát 2-3 utkání v řadě, pak se dostanete na místa zaručující Ligu mistrů.“

„Myslím, že to tak uděláme a dostaneme se na tyto příčky. Získali jsme body, které jsme potřebovali, abychom se přiblížili Lize mistrů. Teď jsme v lepší situaci a věřím, že do TOP4 se dostaneme.“

Manchester United je také ve čtvrtfinále Evropské ligy. Pokud se jim podaří tuto soutěž celou ovládnout, zajistí si přímý postup do základní skupiny Champions League pro její příští ročník.

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz