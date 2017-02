Premier League - Mourinho kritizuje dvojí metr: Já už platil hodně pokut, ale podívejte se na Kloppa a další

© zimbio.com, fotbalportal.cz - José Mourinho

Včera 15:07 - Manchester United včera ztratil další dva body, když s Hullem remizoval pouze 0:0. José Mourinho se po zápase zaměřil na rozhodčí. Vrátil se k chování Jürgena Kloppa při utkání s Chelsea. Podle něj se neměří stejným metrem. Portugalský kouč už za své výstřelky inkasoval několik pokut, to německého lodivoda Reds žádný trest nečeká.

Red Devils mohli využít zaváhání Tottenhamu, Liverpoolu, Chelsea a Arsenalu, a přiblížit se tak TOP4. Leč nestalo se. Manchester United obranu Hullu nepřekonal a hrál s ním bez gólů. José Mourinho se po zápase vrátil k chování Jürgena Kloppa během duelu s Chelsea. Německý trenér se hodně rozčiloval na čtvrtého rozhodčího poté, co byla odpískána penalta ve prospěch Blues. Následně se mu Klopp omluvil.

Special One, který byl v této sezóně už dvakrát vykázán na tribunu, hovořil o tom, že se v Anglii neměří všem manažerům stejným metrem.

„Nechci o tom moc mluvit, protože už jsem zaplatil hodně pokut.“

„Platím víc než ostatní, mnohem víc než ostatní. Například včera (v úterý) bylo jednomu manažerovi čtvrtým rozhodčím řečeno: Miluju vaše emoce, a protože mám rád vaše emoce, žádný problém.“

„A mně bylo dnes řečeno: Sedněte si, nebo půjdete na tribunu. A to při stejné situaci. Nemají rádi mé emoce. Ale myslím si, že to, co se děje v této sezóně...nerad bych o tom mluvil.“

„Neptejte se mě na otázky, na které nemohu odpovědět. Moc dobře víte, že jsem jiný. Pravidla pro mě jsou jiná.“

„Jsem jiný ve všem. Musel jsem sledovat svůj tým z hotelového pokoje, protože mi byl zakázán vstup na stadion. Můj asistent dostal šestizápasový distanc, a to se nikoho ani nedotkl.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz