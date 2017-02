Premier League - José Mourinho: Už vím, koho chci v létě přivést do Manchesteru

© goal.com, fotbalportal.cz - José Mourinho

01.02. - Během lednového přestupového období nepřivedl José Mourinho na Old Trafford ani jednu posilu. Už dopředu avizoval, že klub nebude na přestupovém trhu nějak výrazně aktivní. Teď ovšem uvádí, že přesně ví, koho by chtěl do týmu získat přes léto. Bude to snad Antoine Griezmann, o kterém se hojně spekuluje jako o nejžhavějším kandidátovi na novou hlavní akvizici Red Devils?

Bylo to dopředu dané. Manchester United během zimního přestupového období nehodlal nakupovat. Nakonec skutečně nikoho nekoupil. Naopak z klubu odešli Memphis Depay do Lyonu a Morgan Schneiderlin do Evertonu.

José Mourinho má zkrátka mnohem raději letní přestupové okno. To také uvedl při jednom z rozhovorů.

„Daleko více se zaměřuji na letní období. Přesně vím, koho chci, takže nemá teď smysl mluvit o dalším přestupovém období, když nás čeká ještě spousta zápasů. Musíme bojovat. Pracujeme s mnoha dobrými hráči.“

„Když se mě zeptáte: Víte, koho chcete v příštím přestupovém období? Odpovím: Ano, vím. A když se zeptáte: Je možné ty hráče získat? Odvětím: Vždy se o to pokusím, je to reálné.“

„Pamatuji si, že před lety jsem hledal druhého brankáře. Můj technický ředitel mi dal seznam možných druhých brankářů a první jméno bylo: Gianluigi Buffon!“

„Ale vždy jsem realista. Pokusím se o možnosti, které jsou v našich silách. Ale čas mluvit o tom bude až v létě.“

