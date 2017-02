Premier League - Na Stamford Bridge dorazí Arsenal, Leicester hostí Manchester United

© footytube.com, fotbalportal.cz - Blues vs. Gunners

Dnes 16:08 - Další porci 10 zajímavých zápasů přinese víkendové 24. kolo Premier League. Jasným magnetem kola bude souboj Chelsea s Arsenalem. Gunners mají zřejmě poslední šanci, jak se ještě zapojit do závodu o titul. Blues mohou udělat jeden z rozhodujících kroků. Trápící se Leicester přivítá Manchester United. Citizens čeká nabuzená Swansea.

Chelsea - Arsenal

Sobota 4. února, 13.30, Stamford Bridge

Lepší zápas, který by měl otevřít 24. kolo, snad ani není. Blues přivítají v bitvě velikánů Gunners. Kanonýři na Stamford Bridge naposledy zvítězili v roce 2011, kdy došlo na bláznivou přestřelku 3:5. Dočkáme se snad něčeho podobného? Chelsea má Arsenalu co vracet. Na podzim na Emirates prohrála 3:0.

Chelsea po minulém kole navýšila náskok, a to i přesto, že na Anfieldu remizovala 1:1. Nyní má na druhý Tottenham a třetí Arsenal devítibodový náskok. Do konce sezóny zbývá ještě hodně kol, ale pokud se Blues podaří v sobotu Kanonýry porazit, bude to další velký krok k titulu.

Antonio Conte ovšem dobře ví, že ještě nic není rozhodnuto. Na předzápasové tiskové konferenci prohlásil: „Guardiola řekl, že titul je v rukou Chelsea. Ale je normální strategie ostatních koučů. Jen na nás chtějí vyvíjet tlak. Závod o titul není rozhodnutý. Arsenal sice teď prohrál s Watfordem, ale měl smůlu. Výsledek tomu neodpovídá. Gunners jsou v dobré formě. Nevím, jestli bude mít vliv trest Arséna Wengera, ale já jsem vždy raději u postranní čáry. Uvidíme v sobotu.“

Blues stále staví na své ustálené sestavě, která se takřka vůbec nemění. Spoléhat se bude na střelecké schopnosti Diega Costy, který proti Liverpoolu vyšel střelecky naprázdno, i když měl k dispozici penaltu. Italského manažera Chelsea může těšit také to, že má k dispozici kompletní kádr.

Arsenal se musí vyhrabat z domácí porážky 1:2 s Watfordem. Hovořilo se o podcenění, o špatné rozcvičce...tak či onak, Gunners ztratili další tři veledůležité body a sami si zatarasují cestu k titulu. Utkání s Chelsea může být jejich poslední šancí, jak ještě pozvednout prapor. Arséne Wenger si stále odpykává svůj čtyřzápasový trest a na lavičce bude chybět. Na předzápasové tiskové konferenci hovořil o tom, že chtěl ulovit N´Gola Kantého. Také se vrátil k prvnímu vzájemnému duelu s Chelsea v této sezóně: „Conte odvádí v Chelsea dobrou práci. Myslím si, že ta prohra s námi mohla pro ně být jakýmsi budíčkem.“

Teď by se pořádně probudit potřebovali Kanonýři. Jistě do hry nezasáhnou Cazorla, Sanogo a Ramsey. Velký otazník visí především nad startem Oliviera Girouda. Rozhodne se až během pátečního odpoledne-sobotního rána. Hrát nebude suspendovaný Xhaka a také Elneny, který se s Egyptem chystá na finále Afrického poháru národů proti Kamerunu.

Absence:

Chelsea: -

Arsenal: Cazorla, Sanogo, Ramsey (všichni zranění), Debuchy, Giroud, Oxlade-Chamberlain (všichni nejistý start), Elneny (účast na APN), Xhaka (suspendován)

Pravděpodobné sestavy:

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Alonso, Kanté, Matič, Moses - Pedro, Costa, Hazard

Arsenal: Čech - Gabriel, Mustafi, Koscielny, Bellerín - Coquelin, Oxlade-Chamberlain - Iwobi, Özil, Walcott - Sánchez

Tip FotbalPortal.cz: 2:1

Leicester - Manchester United

Neděle 5. února, 17.00, King Power Stadium

Celé 24. kolo pak uzavře právě bitva mezi Foxes a Red Devils. Za posledních dvacet let vyhrály Lišky ve vzájemných soubojích pouze dvakrát. V prvním vzájemném zápase této sezóny schytaly na Old Trafford debakl 4:1.

Leicester se více a více potápí. Pokud bude v nastoleném duchu pokračovat, brzy se zamotá do boje o záchranu. Naposledy prohrál na půdě Burnley. Vyhrál pouze jednou z posledních 8 ligových utkání. V tabulce je až na šestnáctém místě a potřebuje rychle zabrat. Lehce se totiž může stát, že ihned po mistrovské sezóny zamíří o patro níž. To se v historii nejvyšší anglické fotbalové soutěže stalo jen jednou - „povedlo se“ to Manchesteru City v sezóně 1937/1938. Že by se historie po takřka 80 letech opakovala?

Claudio Ranieri to za žádnou cenu nechce dopustit. Před zápasem uvedl, že jeho celek musí bojovat. „Každý musí bojovat. Proti Burnley jsme bojovali 87 minut, ale prohráli jsme. Musíme v tom pokračovat. Nejsme v dobré situaci, ale důležité je věřit, držet při sobě a bojovat až do konce. Manchester United se snaží bojovat o titul a o Ligu mistrů. Víme, že nás čeká těžký zápas,“ uvedl italský trenér Lišek. K dispozici nebude mít Ullou, který trucuje a na sociálních sítích zveřejnil své problémy s vedením klubu. Slimani už se vrátil z Afrického poháru národů, ale má drobnější zranění. To Amarteye čeká na Africkém poháru národů bitva o bronz proti Burkině Faso.

Manchester United ztratil v minulém kole dva body, když s Hullem doma jen remizoval 0:0. Zůstává tak stále na šestém místě. Na první Chelsea už ztrácí 14 bodů a je vysoce nepravděpodobné, že by se ještě v této sezóně prokousal k titulu. Spíše se již musí zaměřit na co, aby co nejrychleji pronikl do TOP4. Na čtvrtý Liverpool mu schází 4 body. V posledních třech kolech ale Rudí ďáblové brali vždy jen remízu. To potřebují změnit.

To si moc dobře uvědomuje i José Mourinho: „Když hovoříte o Zlatanových gólech, musíte uvést, že to je 14 gólů a jedna penalta. V každém týmu je nejlepším střelcem útočník. Chápu, co chcete říct. Útočíme ve velkém počtu hráčů, mají volnost. Ale souhlasím s tím, že nedáváme dostatečný počet gólů. Měli bychom jich střílet více. Když se podívám na počet branek, neodpovídá to našemu stylu hry. Každou remízu jsme mohli proměnit na vítězství. Nikdy jsme neuhráli remízu tak, že bychom si řekli, že jsme měli štěstí.“

Portugalský kouč může být spokojen se stavem svého kádru. Nejisté jsou pouze starty Jonese a Fosu-Mensaha.

Absence:

Leicester: Ulloa (zranění), Slimani (nejistý start), Amartey (účast na APN)

Manchester United: Jones, Fosu-Mensah (oba nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Leicester: Schmeichel - Simpson, Morgan, Huth, Fuchs - Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Okazaki - Vardy, Musa

Manchester United: de Gea - Valencia, Smalling, Rojo, Blind - Herrera, Carrick, Pogba - Mchitarjan, Ibrahimovič, Mata

Tip FotbalPortal.cz: 0:1

Kompletní program 24. kola Premier League:

Sobota 4. února

13.30 Chelsea - Arsenal

16.00 Crystal Palace - Sunderland

16.00 Everton - Bournemouth

16.00 Hull - Liverpool

16.00 Southampton - West Ham

16.00 Watford - Burnley

16.00 West Bromwich - Stoke

18.30 Tottenham - Middlesbrough

Neděle 5. února

14.30 Manchester City - Swansea

17.00 Leicester - Manchester United

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

Michal Čermák / premierleague.com, skysports.com, fourfourtwo.com, bleacherreport.com, fotbalportal.cz, youtube.com