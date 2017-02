Premier League - Souhrn všech příchodů a odchodů: TOP6 neposilovala. Nejvíce nových tváří ulovil Hull City

© dailystar.co.uk, zimbio.com, fotbalportal.cz - Přestupy Premier League

Včera 07:36 - Posledním lednovým dnem skončilo zimní přestupové období na Ostrovech. Žádná nová velká jména na jaře v Premier League diváci neuvidí. V rámci aktuální nejlepší šestice ligové tabulky prakticky nikdo neposílil. Nejvýraznějším jménem je v těchto klubech Gabriel Jesus, který podepsal smlouvu s Manchesterem City už v létě, ale ta začala platit až prvního ledna.

Arsenal

Arséne Wenger tvrdí, že do týmu nikoho nového nepotřebuje, a proto koupil během ledna pouze Cohena Bramalla z Hednesfordu Town, který hraje až šestou nejvyšší soutěž v Anglii. Bramall by měl být hráčem pro juniorku. Z hráčů prvního týmu odešli na hostování Zelalem do nizozemského Venlo a Akpom do druholigového Brightonu.

Jediný příchod Arsenalu (zdroj: skysports.com)

Příchody: Cohen Bramall (Hednesford Town, přestup)

Odchody: Dan Crowley (Go Ahead Eagles, hostování); Chuba Akpom (Brighton & Hove Albion, hostování); Gedion Zelalem (VVV Venlo, hostování); Kaylen Hinds (Stevenage Borough, hostování); Stephy Mavididi (Charlton Athletic, hostování); Matt Macey (Luton Town, hostování); Ismael Bennacer (Tours, hostování); Marc Bola (Notts County, hostování); Jon Toral (Rangers, hostování); Krystian Bieliik (Birmingham City); Aaron Eyoma (FC Volendam)

Bournemouth

Bournemouth je momentálně na čtrnácté příčce a má sedmibodový náskok na sestupové příčky. To je prvotním cílem tohoto klubu. V lednu přivedl pouze Aarona Ramsdalea - osmnáctiletého brankáře z druholigového Sheffieldu United. Nejvýraznějším odchodem je ztráta Nathana Akého, který se vrátil z hostování do Chelsea.

Příchody: Aaron Ramsdale (Sheffield United, přestup)

Odchody: Nathan Aké (Chelsea, návrat z hostování); Emerson Hyndman (Rangers, hostování); Callum Buckley (Aldershot Town, hostování); Jake McCarthy (Maidstone United, hostování); Sam Matthews (Eastleigh, hostování); Glenn Murray (Brighton & Hove Albion, přestup); Lewis Grabban (Reading, hostování); Joe Quigley (Gillingham, hostování); Harry Cornick (Gillingham, hostování); Jordan Green (Leyton Orient, hostování); Matt Neale (Wimborne Town, hostování); Marc Wilson (West Bromwich Albion, hostování); Shaun Hobson (Eastbourne Borough, hostování); Brandon Goodship (Yeovil, hostování); Patrick O´Flaherty (AFC Totton, hostování)

Burnley

Burnley by nemělo mít starosti se záchranou. Přesto raději posílilo. Do klubu přišla trojice Barton, Westwood a Brady. Odešel například Danny Lafferty, který zamířil na hostování do druholigového Sheffieldu United.

Příchody: Joey Barton (přestup); Ashley Westwood (Aston Villa, přestup); Robbie Brady (Norwich City, přestup)

Odchody: Danny Lafferty (Sheffield Utd, přestup); Chris Long (Bolton Wanderers, hostování); Aiden O´Neill (Oldham Athletic, hostování); Michael Kightly (Burton Albion, hostování); Luke Hendrie (Kilmarnock, hostování)

Chelsea

Blues nebyli na přestupovém trhu vůbec aktivní. Antonio Conte je spokojený se svým kádrem a věří, že s ním zakončí sezónu ziskem titulu. Vrátil se jen stoper Aké z hostování v Bournemouthu. Mnohem výraznější jsou odchody. Čínské peníze zlákaly Oscara a Jona Obi Mikela. Branislav Ivanovič se vrací do Ruska a bude nastupovat v dresu Zenitu Petrohrad. Na hostování odešel například Marco van Ginkel.

Oscar i Ivanovič opustili Chelsea (zdroj: dailystar.co.uk)

Příchody: Nathan Ake (AFC Bournemouth, návrat z hostování)

Odchody: Oscar (Shanghai SIPG, přestup); Jay Dasilva (Charlton Athletic, hostování); Marco van Ginkel (PSV Eindhoven, hostování); John Mikel Obi (Tianjin TEDA, přestup); Isaiah Brown (Huddersfield Town, hostování); Fankaty Dabo (Swindon Town, hostování); Charlie Colkett (Swindon Town, hostování); Islam Feruz (Swindon Town, hostování); Patrick Bamford (Middlesbrough, přestup); Fikayo Tomori (Brighton and Hove Albion, hostování); Dion Conroy (Swindon Town, přestup); Mukhtar Ali (Vitesse Arnhem, hostování); Branislav Ivanovič (Zenit Petrohrad, přestup)

Crystal Palace

Eagles budou mít pořádné starosti se záchranou. Nový kouč Sam Allardyce zlákal do klubu Schluppa z mistrovského Leicesteru, Patricka van Aanholta ze Sunderlandu, Luku Milivojeviče z řeckého Olympiacosu a Sakha z Liverpoolu.

Příchody: Jeffrey Schlupp (Leicester City, přestup); Patrick van Aanholt (Sunderland, přestup); Luka Milivojevič (Olympiacos, přestup); Mamadou Sakho (Liverpool, hostování)

Odchody: Freddie Ladapo (Shrewsbury Town, hostování); Keshi Anderson (Northampton Town, hostování); Jordon Mutch (Reading, hostování); Noor Husin (Accrington Stanley, hostování)

Everton

Toffees chtějí zabojovat o pohárové příčky. I proto získali Morgana Schneiderlina z Manchesteru United. Dobře se jeví mladíček Ademola Lookman. Na hostování pak z německého Wolfsburgu přišel Donkor. Na hostování do Watfordu odešel Tom Cleverley. Stejným způsobem bude v AC Milán působit Deulofeu. Do Sunderlandu přestoupila dvojice Oviedo - Gibson.

Z Manchesteru United do Evertonu (zdroj: metro.co.uk)

Příchody: Ademola Lookman (Charlton Athletic, přestup); Morgan Schneiderlin (Manchester United, přestup); Anton Donkor (Wolfsburg, hostování)

Odchody: Tom Cleverley (Watford, hostování); Oumar Niasse (Hull City, hostování); Gethin Jones (Barnsley, hostování); Antony Evans (Morecambe, hostování); Gerard Deulofeu (AC Milán, hostování); Russell Griffiths (Motherwell, hostování); Tyias Browning (Preston North End, hostování); Bryan Oviedo (Sunderland, přestup); Darron Gibson (Sunderland, přestup); Conor McAleny (Oxford United, hostování); Steven Kinsella (Dundalk, hostování); Calum Dyson (Grimsby Town, hostování); Leandro Rodriguez (Waasland-Beveren, hostování)

Hull City

Tigers se potácí u dna tabulky, proto není divu, že se během ledna pořádně oháněli a sháněli posily. Hned osm nových hráčů se objeví v kabině Hullu. Přišel například Evandro z Porta, Lazar Markovič z Liverpoolu, Andrea Ranocchia z Interu Milán nebo Polák Grosicki z Rennes. Na druhou stranu klub ztratil Snodgrasse či Livermorea.

Na hostování přišel Ranocchia z Interu (zdroj: contra-ataque.it)

Příchody: Markus Henriksen (AZ Alkmaar, přestup); Oumar Niasse (Everton, hostování); Evandro (FC Porto, přestup); Omar Elabdellaoui (Olympiacos, hostování); Lazar Markovič (Liverpool, hostování); Andrea Ranocchia (Inter Milán, hostování); Alfred N´Diaye (Villarreal, hostování); Kamil Grosicki (Rennes, přestup)

Odchody: Harvey Rodgers (Accrington Stanley, hostování); Jonathan Edwards (Accrington Stanley, hostování); Allan McGregor (Cardiff City, hostování); Jake Livermore (West Bromwich Albion, přestup); Robert Snodgrass (West Ham, přestup); Alex Bruce (Wigan Athletic, hostování); James Weir (Wigan Athletic, hostování); Josh Clackstone (Notts County, hostování); Rory Watson (Scunthorpe United, volný hráč)

Leicester City

V kádru Leicesteru, který prožívá po senzačním titulu pořádnou kocovinu a dost možná bude hrát o záchranu, žádný velký průvan nenastal. Přišli jen Ndidi a Wague. Z výraznějších odchodů lze zmínit Schluppa.

Příchody: Wilfred Ndidi (KRC Genk, přestup); Molla Wague (Granada, hostování)

Odchody: Jeffrey Schlupp (Crystal Palace, přestup); Harvey Barnes (MK Dons, hostování); Luis Hernandez (Málaga, přestup); Matty James (Barnsley, hostování); Callum Elder (Barnsley, hostování)

Liverpool

Reds nikoho během ledna nezískali. Jürgen Klopp neměl potřebu nikoho uhánět. Naopak pustil pryč Markoviče nebo Sakha.

Příchody: -

Odchody: Pedro Chirivella (Go Ahead Eagles, hostování); Tiago Ilori (Reading, přestup); Lazar Markovič (Hull City, hostování); Cameron Brannagan (Fleetwood Town, hostování); Mamadou Sakho (Crystal Palace, hostování)

Manchester City

Citizens ulovili Gabriela Jesuse už v létě, ale k týmu se připojil až na začátku letošního roku. Zatím se ukazuje velmi slušně, a dokonce už si připsal premiérový gól v Premier League. K výraznějšímu odchodu nedošli.

Gabriel Jesus už skóroval (zdroj: insidemcfc.com)

Příchody: Gabriel Jesus (Palmeiras, přestup)

Odchody: Pablo Maffeo (Girona, hostování); Angelino (Girona, hostování); Manu Garcia (NAC Breda), hostování); George Glendon (Fleetwood Town, přestup); Bruno Zuculini (Hellas Verona, hostování); Billy O´Brien (St Mirren, hostování); David Faupala (Chesterfield, hostování); Jack Byrne (Wigan Athletic, přestup)

Manchester United

Podobně je na tom i městský rival United. José Mourinho do mužstva nikoho nového nezačlenil. Z hostování se pouze vrátil Pereira. Naopak odešli Morgan Schneiderlin do Evertonu a Memphis Depay do francouzského Lyonu. Oba nepříliš využívaní hráči.

Příchody: Joel Pereira (Belenenses, návrat z hostování)

Odchody: Sam Johnstone (Aston Villa, hostování); Joe Riley (Sheffield United, hostování); Morgan Schneiderlin (Everton, přestup); Memphis Depay (Lyon, přestup); Sean Goss (Queens Park Rangers, přestup)

Middlesbrough

M´boro ulovilo posily do útoku. Z Aston Villy přišel Rudy Gestede a podařilo se na přestup dotáhnout Patricka Bamforda z Chelsea. Odešli například Nsue, Rhodes nebo Jakupovič.

Příchody: Rudy Gestede (Aston Villa, přestup); Mikael Soisalo (Ilves Tampere, přestup); Patrick Bamford (Chelsea, přestup); Adlene Guedioura (Watford, přestup)

Odchody: Julien de Sart (Derby County, hostování); Tomas Mejias (Rayo Vallecano, hostování); David Nugent (Derby County, přestup); Emilio Nsue (Birmingham City, přestup); Bryn Morris (Shrewsbury Town, přestup); Mark Kitching (Rochdale, hostování); Callum Cooke (Crewe Alexandra, hostování), Harry Chapman (Sheffield United, hostování); Carlos De Pena (Real Oviedo, hostování); Arnel Jakupovič (Empoli, přestup); Jordan Rhodes (Sheffield Wednesday, hostování)

Southampton

Saints přivedli z Neapole Gabbiadiniho. Na druhou stranu pustili do West Hamu portugalského obránce Fonteho, o kterého údajně stál i Manchester United.

Příchody: Mouez Hassen (OGC Nice, hostování); Manolo Gabbiadini (Neapol, přestup)

Odchody: Jose Fonte (West Ham United, přestup)

Stoke City

Potters výrazně posílili díky zisku Berahina z West Bromwiche. Špatné výkony odnesl Bojan Krkič, který byl odeslán na hostování do německé Mohuče.

Přišel Berahino, odešel Krkič (zdroj: mirror.co.uk)

Příchody: Lee Grant (Derby County, přestup); Saido Berahino (West Brom, přestup)

Odchody: Jakob Haugaard (Wigan Athletic, hostování); Ryan Sweeney (Bristol Rovers, hostování); Ollie Shenton (Wrexham, hostování); Joel Taylor (Rochdale, hostování); Dionatan Teixeira (konec smlouvy); Moha El Ouriachi (Heart of Midlothian, hostování); Bojan Krkič (Mainz, hostování); Sergio Molina (Albacete, přestup); George Waring (Carlisle United, hostování)

Sunderland

Black Cats se pod koučem Davidem Moyesem chtějí zachránit. Posily byly nutné. Černé kočky přivedly zkušeného Lescotta a také Ovieda s Gibsonem z Evertonu. Do Crystal Palace odešel Patrick van Aanholt.

Příchody: Joleon Lescott (volný hráč); Bryan Oviedo (Everton, přestup); Darron Gibson (Everton, přestup); Sam Brotheton (volný hráč)

Odchody: Patrick van Aanholt (Crystal Palace, přestup); Andrew Nelson (Hartepool United, hostování); Tom Beadling (Bury, hostování); Oliver Pain (Motherwell, hostování); Jordan Blinco (konec smlouvy); Dan Pybus (konec smlouvy)

Swansea City

Swans také nebudou mít lehké jaro. Do ofenzivy získali zajímavou posilu v podobě Narsingha z PSV Eindhoven. Z druholigového Norwiche dorazil na přestup Martin Olsson, z Tottenhamu pak mladý Tom Carroll. Jordan Ayew přišel z Aston Villy výměnou za Neila Taylora.

Narsingh - zajímavá posila Swans (zdroj: walesonline.co.uk)

Příchody: Luciano Narsingh (PSV Eindhoven, přestup); Martin Olsson (Norwich City, přestup); Tom Carroll (Tottenham Hotspur, přestup); Jordan Ayew (Aston Villa, výměna)

Odchody: Marvin Emnes (Blackburn Rovers, hostování); Tom Holland (AFC Fylde, hostování); Modou Barrow (Leeds United, hostování); Neil Taylor (Aston Villa, výměna); Ryan Hedges (Barnsley, přestup); Owain Jones (Yeovil Town, hostování)

Tottenham Hotspur

Spurs nikoho nového v kabině neuvítají. Nedošlo prakticky k žádné větší změně kádru.

Příchody: -

Odchody: Ryan Loft (Stevenage, hostování); Tom Carroll (Swansea City, přestup); Shayon Harrison (Yeovil Town, hostování); Connor Ogilvie (Stevenage, hostování); Anton Walkes (Atlanta United, hostování); Luke Amos (Southend United, hostování)

Watford

Hornes se musí vyrovnat se ztrátou útočníka Ighala, který se nechal zlákat do Číny. Na hostování do řeckého Olympiacosu odešel i Paredes. Přišli ovšem Tom Cleverley z Evertonu, Mauro Zarate z Fiorentiny a Niang z AC Milán.

Do Watfordu přišel Zarate, který si zahrál už i za West Ham (zdroj: skysports.com)

Příchody: Tom Cleverley (Everton, přestup); Mauro Zarate (Fiorentina, přestup); M´Baye Niang (AC Milán, hostování)

Odchody: Adalberto Penaranda (Málaga, hostování); Obbi Oulare (Willem ll, hostování); Alex Jakubiak (Wycombe Wanderers, hostování); Juan Carlos Paredes (Olympiacos, hostování); Odio Ighalo (Changchun Yatai, přestup); Jerome Sinclair (Birmingham City, hostování); Adlene Guedioura (Middlesbrough, přestup); Michael Folivi (Coventry City, hostování)

West Bromwich

Baggies posílili o Jakea Livermorea z Hullu a také Marca Wilsona z Bournemouthu. Přišli ovšem o Berahina.

Příchody: Jake Livermore (Hull City, přestup); Marc Wilson (AFC Bournemouth, hostování)

Odchody: Callum McManaman (Sheffield Wednesday, hostování); Craig Gardner (Birmingham City, hostování); Tyler Roberts (Shrewsbury Town, hostování); Andre Wright (Yeovil Town, hostování); Saido Berahino (Stoke City, přestup); Joe Ward (konec smlouvy); Tahvon Campbell (Notts County, hostování)

West Ham

Hammers se potřebují v tabulce zvednout. Budou se ovšem muset vypořádat se ztrátou Dimitriho Payeta, který si vytrucoval návrat do Marseille. Do Itálie se z hostování vrátil i útočník Zaza. Přišli Fonte ze Southamptonu a Snodgrass z Hullu.

Fonte - mistr Evropy - už patří Kladivářům (zdroj: mirror.co.uk)

Příchody: Jose Fonte (Southampton, přestup); Robert Snodgrass (Hull, přestup)

Odchody: Martin Samuelsen (Peterborough United, hostování); Lewis Page (Charlton Athletic, přestup); Sam Howes (Hampton and Richmond Borough, hostování); Alex Pike (Cheltenham Town, hostování); Simone Zaza (návrat z hostování); Marcus Browne (Wigan Athletic, hostování); Toni Martinez (Oxford United, hostování); Dimitri Payet (Olympique Marseille, přestup); Reece Oxford (Reading, hostování)

Michal Čermák / premierleague.com, skysports.com, fourfourtwo.com, bleacherreport.com, fotbalportal.cz, youtube.com