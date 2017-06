Primera Division - Cristiano Ronaldo chce opustit Španělsko. A rozhodnutí je prý nezvratné

A rovnou by s ním mohl odejít i Messi, konečně. Novou smlouvu ještě Leo nepodepsal, proč to nevzít zpátečkou přes United, Messi do City a byla by to zas nádhera koukat na ty dva v konkurečních Manchesterů s dvouma rival trenérama co se znaj též ze Španělska. To by se mi hodně líbilo, kort v Anglii.