Dnes 14:44 - Získat Ousmaneho Dembélého z Dortmundu pro Barcelonu bude představovat jistě tvrdý oříšek. O tom nemá cenu debatovat. Ovšem ještě komplikovanější, v podstatě nemožný, by se jevil transfer francouzského útočníka v případě, že by jeho záležitosti převzal proslulý agent Mino Raiola.

Mino Raiola, slavný hráčský agent, mezi jehož nejznámější klienty patří Zlatan Ibrahimović a Paul Pogba, chce získat pod svá křídla i mladou hvězdu Borussie Dortmund Ousmane Dembélého. A to je velice špatná zpráva pro Barcelonu, která má velký zájem hráče koupit.

Důvod je zcela prostý. Vztahy mezi vedením katalánského klubu a italským agentem nejsou vůbec dobré. Více méně neexistují. Od chvíle, kdy na Camp Nou strávil jedinou sezónu právě švédský útočník Ibrahimović. Raiola se totiž zařekl, že se bude snažit vyhnout obchodům s katalánským klubem za to, jak přehlíželi Ibru.

Pokud by ale přeci jen Raiola přistoupil k jednáním, je zřejmé, že by transferová částka vyletěla do nečekaných výšin, protože italský agent, jehož majetek je údajně mnohem větší než Lionela Messiho, si tradičně sám pro sebe poukazuje vysoký bonus. Aktuálně se hovoří o tom, že by byl Dembélé k mání za 90 milionů eur.

