© as.com - Cristiano Ronaldo

0 Líbilo se

Dnes 15:57 - V uplynulých dnech se o portugalském útočníkovi Cristianovi Ronaldovi mluvilo spíše než ve spojitosti se vstřelenými brankami o daňových únicích, z nichž byl prokurátorem obžalován. Pokud by celá kauza došla až k soudu, mohl by být za takový delikt odsouzen.

Je to pár dní, co prokurátor obvinil útočníka Realu Madrid Cristiana Ronalda z daňového úniku, k němuž mělo dojít v letech 2011 až 2014. Za zpronevěru 14,7 milionů eur může podle deníku AS dostat v krajním případě trest v rozmezí 2 - 7 let.

Samotný hráč se k celé situaci raději příliš nevyjadřuje, nicméně ze srazu portugalské reprezentace před Konfederačním pohárem v Rusku prohlásil, že má „čisté svědomí“.

Nicméně dneska na sociální sítí už poslal jiný vzkaz: „Někdy je nejlepší odpovědí být zticha.“

Vedení Realu Madrid vydalo prohlášení, v němž brání svého hráče a pevně věří v jeho nevinu. Nicméně někteří představitelé klubu se domnívají, že by bylo mnohem lepší, ještě předtím, než by se celá věc dostala k soudu, „dosáhnout dohody, zaplatit pokutu, vyhnout se fotkám u soudu, nebýt každý den v televizních zprávách a vyhnout se nepříznivému rozsudku, který by s sebou mohl nést velké následky,“ uvádí AS.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com