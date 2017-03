Primera Division - Real bez problémů vyhrál v Eibaru, Barcelona nadělovala Celtě

© twitter.com - Leo Messi

Včera 22:40 - Real Madrid na stadionu Ipurua bez potíží zvítězil 4:1 nad štikou letošního ročníku Eibarem. Třemi góly v první půlhodině umetli cestu k triumfu Karim Benzema, který se prosadil hned dvakrát, společně s Jamesem Rodríguezem. Ve druhé půli potvrdil výhru Asensio. Barcelona tento výsledek ještě trumfla, nad Celtou vyhrála 5:0, když hlavním protagonistou byl Messi, střelec dvou gólů.

SD Eibar 1:4 Real Madrid

Góly: 72. Peňa - 14. a 25. Benzema, 30. James, 60. Asensio

Eibar: Yoel - Capa, Dos Santos, Ramis, Luna (55. Arbilla) - Escalante, D. García - P. León (87. Inui), Adrián (63. Rivera), Peňa - Enrich

Real: Navas - Danilo, Ramos, Pepe, Nacho - Casemiro, Modrić (71. Kovačić), James (75. Isco) - L. Vázquez, Benzema (65. Mariano), Asensio

Tohle Real potřeboval. Vyhrát bez nějakých stresů. Už v poločase měl třígólový náskok. Příjemné odpoledne. Eibar rozhodně nenaplnil očekávání, které si na sebe letošními výsledky upletl. Možná k tomu pomohla rychlá branka Bílého baletu už ve 14. minutě.

Marco Asensio poslal střílený centr skrz celou šestnáctku, Benzema ho vystřelil na bránu, Yoel jeho první pokus ještě zachytil, ale proti tomu druhému už nemohl dělat vůbec nic. O minutu později to dokonce mohlo být o dva góly. James v pokutovém území přihrával Benzemovi, ale Yoel jeho úmysl vystihl.

Domácí Eibar o sobě dal poprvé vědět ve 20. minutě, ale střela Escalanteho nad neměla v žádném případě gólové parametry. Ve 25. minutě navíc utrpěl další ránu, když dlouhodobě kritizovaný Benzema podruhé dostal míč do sítě. James rozehrál trestný kop ze strany a k centru se dostal francouzský útočník, který ho dokázal dostat za brankovou čáru - 0:2.

Když časomíra ukrojila odehranou půlhodinu, vyměnili se protagonisté druhého gólu role. Benzema poslal pas Jamesovi, který střelou na dlouhou nohu zaskočil Yoela - 0:3. Největší příležitost domácích spálil ve 38. minutě Sergi Enrich, jemuž do těsné blízkosti Navasovy branky přihrál Peňa, útočník Eibaru ale nedokázal dvojblok Ramose s kostarickým gólmanem prostřelit.

Ve druhé půli Bílý balet kontroloval hru a tedy i výsledek aniž by byl podroben nějakému výjimečnému tlaku ze strany domácího celku. Hned po úvodním hvizdu se v dobré šanci zjevil Benzema, ale z úhlu střelu na zadní tyč až příliš zakřižoval.

V 53. minutě ránu Peňi srazil Danilo, což byla ojedinělá akce Eibaru před bránou Realu. To hosté byli mnohem produktivnější. Asensio podnikl brejk s Jamesem, přihrál mu a jeho střela orazítkovala tyčku. Dorážku ale dokázal jeho spoluhráč dostat do sítě - 0:4.

Nejsilnější momenty Eibaru přišly zhruba po dvaceti minutách druhé půle. Nejprve dal po rohovém kopu z ofsajdové pozice branku Escalante, aby v 72. minutě zcela legální gól vsítil Peňa. Po centru zprava od Pedra Leóna dostal zády míč mimo dosah Navase - 1:4. Poslední pokus Eibaru těsně před koncem z kopačky Enricha skončil vedle.

FC Barcelona 5:0 Celta Vigo

Góly: 24. a 64. Messi, 40. Neymar, 57. Rakitić, 61. Umtiti

Barcelona: Ter Stegen - S. Roberto (68. Iniesta), Piqué, Umtiti, Alba - Busquets (60. Mascherano), Rafinha, Rakitić - Messi, Suárez, Neymar (70. Denis)

Celta: S. Álvarez, Roncaglia, Cabral, Jonny - Radoja, Wass (69. Díaz), S. Gomez - Aspas, Guidetti (62. Jozabed), Bongonda (51. Sisto)

Barcelona věří. Věří v obrat proti PSG. Po dnešním zápase s Celtou se nelze divit, že kolem azulgranas panuje pozitivní a optimistická nálada. Proti obávanému soupeři, který ji na podzim vstřelil čtyři branky, sehrála skvělou partii a do šancí ho pouštěla spíše až v závěru, za rozhodnutého stavu.

Parádní příležitost měla Barcelona v 19. minutě, kdy Piqué vyslal vpřed Suáreze, který upaloval na Álvareze a trefil tyčku. K dorážce se přichomýtl Messi, ale trefil stejné místo na brankové konstrukci. Vzápětí na druhé straně Roncaglia střílel odražený míč na bránu Ter Stegena. Jenže v dobré pozici netrefil balon nejlépe a ten šel mimo.

Vyloženou šanci neproměnila Celta, Barcelona však ano. Messi se ve 24. minutě na půlce hřiště obtočil kolem Cabrala, nabral rychlost a když se dostal na dostřel branky, nezadržitelně skóroval - 1:0.

Do kabin šla Barcelona za ještě lepšího stavu a akce to byla opět lahůdková. Messi ve 40. minutě vyslal vpřed Neymara, který technickou střelou přes brankáře Celty dostal míč do sítě - 2:0.

Na začátku druhé půle se skvělá příležitost nečekaně naskytla obránci Robertovi, když se před ním rozestoupila obrana a on mohl postupovat sám na brankáře. V rozhodujíc moment si ale míč moc předkopl. Barcu to ale moc mrzet nemuselo, protože v 57. minutě se skóre posouvalo znovu. Mezi střelce se zapsal Rakitić. Messi nejprve ve vápně nahrál Rafinhovi, tomu utekl míč po zpracování, volný Rakitić ho ale napálil do sítě. Platit ale neměl, neboť byl v jasném ofsajdu.

Barcelona byla při chuti a do střelecké listiny se zapsal i stoper Umtiti, pro něhož to byla úplně první gólová trefa v dresu azulgranas. Druhý gól večera pak v 64. minutě přidal Messi, který z pravé strany pronikl do pokutového území a levačkou nedal Alvarezovi šanci - 5:0.

Pak se ve zbytku zápasu dostali ke slovu i hosté, hlavně v 66. minutě měl skvělou šanci Wass, kterému připravil střeleckou pozici Aspas, ale vůbec netrefil branku. Následně se Aspas marně snažil z trestného kopu a v samotném závěru mířil ze slušné pozice vedle.

Další výsledky 26. kola Primera División

Betis - Real Sociedad 2:3 (16. Mandi, 65. A. Sanabria - 26. a 72. Prieto, 10. Bautista)

Leganés - Granada 1:0 (83. Machís)

Villarreal - Espanyol 2:0 (45. Soriano, 80. bakambu)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz