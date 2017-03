Primera Division - Nový lídr z Barcelony hostí svého posledního přemožitele, Real cestuje bez Ronalda na nejmenší ligový stadion ve Španělsku

© as.com - Cristiano Ronaldo do Eibaru nejede

Dnes 16:29 - Po vloženém středečním kole nedostanou fanoušci španělského ligového fotbalu žádný čas na odpočinek, protože už dnes se rozjíždí v pořadí 26.kolo Primera División. V jeho rámci nový lídr z Barcelony hraje doma s Celtou Vigo, madridský Real jede do Eibaru.

SD Eibar - Real Madrid

Sobota 4. března, výkop 16.15, Ipurua, Eibar

Mizerných sedm dní má za sebou Real Madrid. Během nichž totiž poztrácel pět bodů a vrátil do hry o titul svého konkurenta z Barcelony, který byl už jednou nohou mimo. Los Blancos ho pustili do jednobodového vedení, byť mají oproti němu stále jeden zápas k dobru.

Zidaneho soubor nejprve prohrál 1:2 ve Valencii, pak zázrakem otočil výsledek ve Villarrealu, kde silou vůle zvítězil 3:2, aby ve středu přišel „jen“ o dva body doma s Las Palmas. Chvílemi to totiž vypadalo na ostudnou porážku. V tomto zápase nicméně také přišel strhující závěr Bílého baletu, ovšem pouze v deseti lidech, kvůli vyloučení Balea, byla remíza zřejmě maximem.

A zítra to pro madridský tým nebude v Eibaru žádná lehká záležitost. Skromný klub, který hraje teprve třetí ligovou sezónu v historii, totiž dokonce pošilhává po účasti v evropských pohárech, neboť je momentálně na sedmém místě tabulky a doma ze 39 bodů nechal soupeřům jen 13. Na šestý „pohárový“ Villarreal mu chybí tři body. Na podzim navíc uhrál na Bernabéu remízu 1:1.

Realu navíc bude chybět ofenzivní síla. Gareth Bale dostal za svůj zkrat dva zápasy na tvrdo, Morata viděl pátou žlutou kartu a podle posledních zpráv ze španělského tisku na sever Španělska neodcestuje ani hvězdný Cristiano Ronaldo. Ten dnešní trénink absolvoval mimo hlavní skupinu, takže se předpokládá, že kvůli zdravotním komplikacím zůstane v hlavním městě.

„Není to nic hrozného, vrátili se mu nějaké bolesti a proto s námi netrénoval,“ okomentoval situaci portugalského útočníka trenér Zidane. „Věříme, že odehrajeme dobrých 90 minut, ale jsme si vědomi toho, jak obtížné to pro nás opět bude. Na tomto stadionu se nehraje dobře. Jinak slovo krize, v níž podle všech jsme, pro mě neexistuje. Ve fotbale neexistuje. Máte šanci každé tři dny udělat věci lépe.“

Trenér Eibaru Mendilibar (který se kvůli trestu bude dívat na utkání z tribuny) nebude mít k dispozici Lejeuneho (rovněž trest), zraněné Nana, Riesga, Sarriegiho, Kike Garcíu, nejistý je start u Juncy a Rica.

Pravděpodobné sestavy:

Eibar: Yoel - Capa, Ramis, Mauro, Arbilla - Escalante, D. García - P. León, Adrián, Inui - S. Enrich

Real Madrid: Navas - Carvajal, Ramos, Pepe, Nacho - Casemiro, Modrić, Isco, James - L. Vázquez, Benzema

Tip FotbalPortal.cz 1:2

FC Barcelona - Celta Vigo

Sobota 4. března, výkop 20.45, Camp Nou, Barcelona

Tak trochu zanikl návrat azulgranas do čela tabulky, ovšem důvod k tomu byl pádný. Luis Enrique oznámil po výhře nad Sportingem Gijón, že po sezóně skončí svoji tříletou anabázi na lavičce prvního týmu culés. Pokud by se loučil titulem, byl by to asi ten nejcennější ze získaných, vzhledem k tomu, jak byla Barcelona ještě před pár dny odepisována.

Jenže Real ji vrátil do hry a to vše podpořené posledními výsledky narýsovalo zajímavou situaci. Pokud totiž Barca všechny zbývající zápasy vyhraje, stane se bez ohledu na výsledky Bílého baletu i skutečnosti, že má o zápas víc, španělským mistrem.

Azulgranas totiž nepoznali hořkost porážky celou jednu ligovou polovinu, tedy osmnáct zápasů a nyní se na Camp Nou utkají s týmem, který je pokořil jako poslední. Celta Vigo na stadionu Balaídos zdolala azulgranas 4:3 a to se psalo 2. října 2016.

Od té chvíle nastřádali Enriqueho hráči v ligové soutěži 13 výher a 5 nerozhodných výsledků a v zádech nyní mají pět vyhraných soubojů. Nicméně právě Celta, kterou před příchodem na Camp Nou Enrique trénoval, na Barcelonu v poslední době umí zahrát.

„Bude to obtížné, proti soupeři, který brání a napadá ve všech zónách hřiště. Je to jeden z nejtěžších protivníků v lize, který nás už dokázal porazit na Camp Nou. Má svoji kvalitu, musíme podat ten nejlepší výkon,“ uvedl Luis Enrique.

Barcelonský trenér má k dispozici kromě Vidala a Mathieua celý kádr, dnes ale kvůli zažívacím potížím netrénoval André Gomes. Celta nemůže počítat se zraněným Rubénem, otazník visí nad Pablem Hernándezem, v trestu je Fontás.

Pravděpodobné sestavy

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Digne - Busquets, Rakitić, Iniesta - Messi, Suárez, Neymar

Celta: S. Álvarez - H. Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny - Radoja, M. Díaz - Wass, Jozabed, Sisto - Aspas

Tip FotbalPortal.cz 2:1

Kompletní přehled zápasů 26. kola Primera División:

Pátek 3. března

20.45 Betis - Real Sociedad

Sobota 4. března

13.00 Leganés - Granada

16.15 Eibar - Real Madrid

18.30 Villarreal - Espanyol

20.45 FC Barcelona - Celta Vigo

Neděle 5. března

12.00 Sporting - Deportivo

16.15 Atlético - Valencia

18.30 Las Palmas - Osasuna

20.45 Athletic Bilbao - Málaga

Pondělí 6. března

20.45 Alavés - Sevilla

Jan Preisler / FotbalPortal.cz