Primera Division - TOP 6 klíčových aspektů, které musí zlepšit Real Madrid

Dnes 09:11 - V Realu to poslední týden nešlape tak, jak by se na doposud vedoucí celek španělské ligy slušelo a patřilo. Co se děje, co se pokazilo? Zde přinášíme přehled šesti aspektů, které by měl Bílý balet zlepšit, aby se změnila nežádoucí tendence posledních dní.

Jistota vzadu

Defenzivní činnost Realu Madrid nevykazuje takovou pevnost, jakou by měla mít. Nedostatky při obsazování hráčů, pasivita při odebírání míčů, navíc brankář Keylor Navas nepůsobí v poslední době nijak jistě. Často je na něm znát nervozita, špatné postavení, vybíhání. Procentuální úspěšnost jeho zásahů klesla v poslední době z 90 na 68 procent.

Presink

Jedním z klíčových parametrů, které vedly ke zlepšení Bílého baletu pod Zinedinem Zidanem byl vysoký presink. Komplikoval rozehrávku soupeře a díky němu snadno získával do své moci balón. Poslední dobou vůbec neexistuje. Možná sem tam jen individuální náznaky, které nejsou k ničemu. Pouze ve chvílích, kdy je třeba otočit výsledek je vidět potřebné zaujetí pro tuto činnost.

Střed pole

Real Madrid během delších časových úseků ztrácí kontrolu nad hrou. Protivníci drží míč víc než bývalo na San Bernabéu zvykem u hostujících týmů. Celé mužstvo je často rozpůleno, někteří hráči přichází pozdě na pomoc obraně. Zářným příkladem je Toni Kroos, který neprožívá nejlepší období.

Produktivita

Real Madrid sice dokázal vstřelit gól ve 45 zápasech v řadě, v posledních třech dal sedm branek, což není zlé. Nicméně Los Blancos zahazují vyložené šance, díky nimž by mohl být výsledek dávno pojištěn. Proti Las Palmas dal Morata tři góly z ofsajdu, Benzema měl na noze tutovku, ale poslal ji na tribunu. Příležitosti pálil i Cristiano...

Laxní vstupy

Odvěký problém Realu, který Blancos trápil i v uplynulé sezóně a poslední týdny se ještě prohloubil. Real vstupuje do zápasů laxně a pokud je soupeř úspěšný, dostává se do náskoku, který má následně vliv na herní projev týmu. Bylo tomu tak ve Valencii a Villarrealu, v zápase s Las Palmas místo toho, aby po vedoucí brance Real využil psychologické výhody, nechal hrát soupeře. Když o tom na veřejnosti promluvil Marcelo, jeho spoluhráčům v kabině se to pranic nelíbilo.

Heroický závěr

Tyto strhující finiše a výsledkové obraty budou fanoušky vzpomínány ještě dlouho, jenže v poslední době jsou až příliš časté. Tak velký klub, jakým Real je, s hvězdným kádrem, nemůže z epických závěrů učinit obvyklou rutinu.

Kam dál?

