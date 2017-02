© as.com - Ronaldo dal v minulé sezóně Espanyolu osm gólů

Dnes 13:15 - Třiadvacáté kolo nejvyšší španělské fotbalové soutěže dnes otevírá svoje brány. Největší favorité v boji o titul ale nastoupá až zítra (Real Madrid), respektive v neděli (Barcelona). Bude se měnit bodová vzdálenost mezi oběma týmy, která momentálně činí jeden bod?

Real Madrid - Espanyol Barcelona

Sobota 18. února, výkop 16.15, San Bernabéu, Madrid

Madridský Real v minulém kole vyhrál na stadionu Osasuny El Sadar 3:1 a vrátil se zpět do čela tabulky, kde ho na pár hodin vystřídala Barcelona. Jenže ta má o dva zápasy více, přesto aktuálně jeden bod ztrácí.

A ve středu Bílý balet předvedl velmi dobré představení proti Neapoli, kterou porazil stejným výsledkem 3:1. To, že opět skóroval znamená, že vyrovnal historický rekord klubu v počtu zápasů, v nichž pokaždé zamířil do černého. Těch je už 41 a pokud se podaří pokořit i gólmana Espanyolu, bude na světě další rekordní zápis.

A nedávné zápasy s Espanyolem budí velký optimismus, protože poslední utkání, v němž Los Blancos nepokořili obranu Pericos se hrál v září 2005. Tehdy ještě na stadionu Montjuic. A doma? To se musíme vrátit ještě o pět let zpátky, v dubnu 2000 svěřenci tehdejšího kouče Vicente del Bosqueho hráli jen nerozhodně bez branek.

Z posledních vzájemných zápasů si Espanyol pokaždé nějaký ten gól odnesl - z uplynulých šesti hned 24. V paměti fanoušků jsou i dva kanáry ze sezóny 2015-16, kdy Real svého soupeře potupil postupně doma i venku a Cristiano Ronaldo v těchto duelech dohromady nasázel osm gólů (5 venku, tři doma).

Espanyol je momentálně v lize na dobré deváté pozici a pokud se něco nezvrtne, může na boj o záchranu v této sezóně zapomenout. Nedávnou sérii tří výher mu ale přetrhl v minulém kole Real Sociedad, jenž vyhrál na stadionu Cornella-El Prat 1:2.

Svému bývalému týmu se v brance postaví Diego López, jenž je v Espanyolu na hostování z milánského AC a podává vynikající výkony. Kouči Floresovi ale budou chybět zranění Baptistao, Víctor Sánchez a Marc Navarro, nejistota se vznáší nad účastí Fuega, Reyese a Piattiho.

V dresu Realu jsou všichni víceméně v pořádku, v nominaci by se po dlouhé době zaviněné zraněným kotníkem měl objevit Gareth Bale. Z utkání proti Neapoli odstoupil předčasně Ramos, malý otazník visí nad Danilem.

Pravděpodobné sestavy

Real: Navas - Carvajal, Pepe, Varane, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modrić, Isco - Ronaldo, Benzema

Espanyol: Diego López - Diego Reyes, David López, Duarte, Aaron - Pérez, Jurado, Roca, Piatti - Gerard Moreno, Caicedo

Tip FotbalPortal.cz 4:1

FC Barcelona - CD Leganés

Neděle 19. února, výkop 20.45, Camp Nou, Barcelona

Barcelona se musí dostat z hluboké deprese, do níž bezesporu spadla po úterním hodně nepovedeném zápase v Parku princů. Výsledek 0:4 nechává barcelonský celek prakticky bez šancí postoupit do čtvrtfinále Ligy mistrů, soutěže, která měla být jakousi útěchou poté, co se domácí liga nevyvíjí zcela podle očekávání.

V ní se sice Katalánci dostali v sobotu dokonce na pár hodin do čela, ale jen díky tomu, že v tu chvíli měli na kontě o tři zápasy navíc.

V neděli večer ale na ně čeká soupeř, který má do výskání také dost daleko. Nováček z Leganés už na podzim doma Barceloně podlehl 1:5, to byl ale ještě jako klub, který si premiérově zahrál Primera División, plný euforie.

Ta už ale v posledních měsících zřejmě dokonale vyprchala. Jak jinak si vysvětlit, že mužstvo vedené trenérem Garitanem nepoznalo radost z výhry už dlouhých deset zápasů, téměř tři měsíce. Poslední tříbodový zisk si „Lega“ připsalo 21. listopadu loňského roku doma proti Osasuně, která se drží úplně na samém dnu tabulky.

Pro Leganés, které je momentálně 17. v tabulce s těsným dvoubodovým náskokem na sestupové pozice, je to vůbec první zápas na největším španělském stadionu, s Barcelonou se nikdy předtím nepotkalo ani v poháru.

Barcelona má zraněného Aleixe Vidala s Mascheranem, drobné zdravotní problémy trápily i Ardu Turana, pro pět žlutých karet nebude hrát ani Busquets.

V kádru hostí je mimo hru gólman Serantes, v poli pak Ibaňez, Timor a Mamadou Koné, kvůli kartám pak nenastoupí Rubén Pérez.

Pravděpodobné sestavy

Barcelona: Ter Stegen - S. Roberto, Piqué, Umtiti, Digne - A. Gomes, Rakitić, Iniesta - Messi, Suárez, Neymar

Leganés: Herrerín - Bustinza, Mantovani, Insúa, Rico - Appelt, Morán - Samu, Bueno, Szymanowski - Guerrero

Tip FotbalPortal.cz 3:0

Kompletní program 23. kola Primera División

Pátek 17. února

20.45 Granada - Betis

Sobota 18. února

13.00 Sporting Gijón - Atlético

16.15 Real Madrid - Espanyolem

18.30 Deportivo - Alavés

20.45 Sevilla - Eibar

Neděle 19. února

12.00 Real Sociedad - Villarreal

16.15 Valencia - Athletic Bilbao

18.30 Celta - Osasuna

20.45 Barcelona - Leganés

Pondělí 20. února

20.45 Málaga - Las Palmas

Jan Preisler / FotbalPortal.cz