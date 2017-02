Primera Division - Ramos: Z porážky Barcelony jsem měl velkou radost

© as.com - Sergio Ramos

0 Líbilo se

Dnes 16:35 - Z neúspěchu nepřítele má mnoho lidí dost často škodolibou radost. Podobné pocity prožíval také stoper a kapitán Realu Madrid Sergio Ramos. Po porážce Barcelony 0:4 v Paříži v úvodním zápase osmifinále Ligy mistrů se přímo tetelil blahem.

Kapitán Bílého baletu Sergio Ramos nedohrál včerejší zápas svého Realu proti Neapoli, které Los Blancos vyhráli 3:1. V 70. minutě střídal preventivně poté, co ho bolel pravý bok, což byl následek střetu s exmadridistou Callejónem již ve 3. minutě zápasu. Neschopnost pořádně se hýbat způsobila také to, že nemohl pořádně bránit Insigneho při brance italského klubu.

„Dostal jsem ránu, bolel mě bok a přitahovač. Držel jsem, co to šlo až do chvíle, kdy jsem usoudil, že výsledek je dobrý. Uvidíme jak dopadnou testy, doufejme, že to nebude nic svalového,“ prohlásil Ramos po vyhraném zápase.

„Jsem spokojený, jak utkání skončilo. Ale ani náhodou ještě nemáme postup v kapse. Čeká nás zápas na těžkém hřišti, ale dosáhli jsme toho, co jsme chtěli. Snad jsme mohli dát ještě nějaký gól navíc.“

Real Madrid uspěl, její hlavní soupeř v lize Barcelona ne. Nejenže neuspěla, ale schytala od PSG pořádný nášup. Čtyři góly azulgranas nedostávají každý den. Takže z toho měl Sergio Ramos pochopitelně velkou radost.

„Nebudu tvrdit, že z toho nemám radost, to určitě ne...Nerad koukám na to, jak trpí moji kamarádi, ale samozřejmě nejsem ani rád, když vyhrává Barca. Jinak mě to ale nepřekvapilo. Akorát to vypovídá o tom, že v Lize mistrů může prožít špatný zápas a zaplatit za to. PSG odehrálo skvělý zápas, napadalo hodně vpředu,“ dodal Ramos.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com