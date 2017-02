Primera Division - Navasův kiks napravil nechytatelným dělem Casemiro aneb Real proti Neapoli nakročil do čtvrtfinále

© as.com - Real porazil Neapol 3:1

Dnes 10:18 - Real Madrid má po včerejším zápase čtvrtfinále milionářské Champions League mnohem blíže, než její soupeř z Neapole. Duel poznamenaly dva zajímavé okamžiky - velká chyba brankáře Keylora Navase, díky němuž hosté vsítili gól, který může v konečném součtu hrát podstatnou roli. A také unikátní trefu Casemira.

Nepříliš dobře začalo včerejší úvodní osmifinálové utkání Ligy mistrů s Neapolí pro Real Madrid. Už v 8. minutě založili hosté útok, k míči se daleko od brány dostal Insigne, jenž zpozoroval, že brankář Realu není dobře postavený, má u jedné tyče víc místa a zkusil vystřelit.

Rána se mu povedla, dostal Neapol do vedení a Navas tak svoji chybou notně přiložil pod kotel zastáncům letního příchodu jiného brankáře, zejména De Gey či Courtoise.

Real byl ale v dalším průběhu duelu lepší a ještě v první půli vyrovnal v poslední době silně kritizovaný Benzema, který dostal v základní sestavě opět příležitost před Moratou. „Jsem za něj pokaždé šťastný. Dnes ještě víc, protože dal gól. Poslední zápasy se mu tak nedařilo. A také celkově za jeho práci,“ sdělil novinářům trenér Zidane.

Poté, co výsledek na madridskou stranu vah naklonil přesnou střelou k tyči Toni Kroos, se ukázal netradiční střelec, Brazilec Casemiro. K němu se dostal míč od nohy Jamese, jež sváděl souboj s italskou obranou a z pořádné dálky vypálil nechytatelnou bombu, kterou zastavila až síť Reinovy branky. V Lize mistrů to byl jeho druhý gól a také ten předchozí padl z prostoru mimo pokutové území.

„Tohle hodně trénuji, byl jsem šťastný za tuto akci a díky Bohu to vyšlo dobře. Neustále to trénujeme, abych já nabíhal a střílel zpoza vápna,“ okomentoval svůj gól madridský záložník.

„Nevím jestli to bylo naše nejlepší utkání, jak říkal kolega Sarri, za poslední tři měsíce. Určitě ale bylo v nasazení, koncentraci, jakou jsme měli. To bylo důležité. V Itálii nás ale čeká hodně těžké utkání, budeme trpět. Postup ještě není hotový, ale máme tento výsledek a to je dobré,“ uvedl trenér Zidane, jehož svěřenci ukončili 18 zápasovou sérii Neapole bez prohry.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz