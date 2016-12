Primera Division - Pepe má konkrétní nabídku z Číny. Ale váhá kvůli mistrovství světa

© FotbalPortal.cz - Vybere si Pepe pro další angažmá Čínu?

Dnes 11:49 - To, že Pepe zůstává jediným hráčem Realu Madrid, kterému končí smlouva v červnu 2017 a tudíž za pár dní může oficiálně jednat s kterýmkoliv klubem o případném angažmá, je dobře známá věc. Ovšem nyní má údajně na stole konkrétní nabídku z daleké Číny a rozmýšlí se nad ní.

Pepe je jednou nohou venku z Realu. Minimálně. Bůhví, jestli už nemá nakročenu druhou nohu. Cesty madridského klubu a portugalského stopera nejsou daleko od toho, aby se po 10 letech rozdělily. Stoperovi totiž končí v červnu smlouva, dohoda o jejím prodloužení je v nedohlednu a jednání uvázla na mrtvém bodě. Pokud by eventuálně uzavřel svoji etapu v bílém dresu, jeho další kroky by s největší pravděpodobností směřovaly do Číny.

„Hráč má dvě velmi dobré nabídky z asijského fotbalu, ohromující, astronomické a prakticky neodmítnutelné. Jedna z nich je od mužstva, které vede Manuel Pellegrini, Hebei Fortune, které mu předložilo na stůl 10 milionů eur čistého za sezónu. To je částka, která o hodně převyšuje stávající plat 4,5 milionů eur,“ uvádí v dnešním vydání deník Marca.

Vedení Realu s Pepem jedná neúspěšně už asi rok. Hlavní překážkou je délka smlouvy. Pepe od počátku žádá dva roky, klub rok a další opční podle odehraných zápasů. To je ostatně i strategie, kterou Real zastává u hráčů, jimž je více jak 32 let. A portugalskému reprezentantovi bude v únoru 34.

„Ani zisk La Undécimy a triumf na EURO neměl na jednání očekávaný efekt a kontakty mezi oběma stranami poté dokonce ochably. I když agent Jorge Mendes se snažil v rámci jednání o nové smlouvě pro Cristiana Ronalda přiblížit obě strany dohodě. Nyní je jedinou věcí, kvůli níž Pepe pochybuje, jestli zůstat, mistrovství světa v roce 2018. Aby se na něj Pepe dostal, musí zůstat v Evropě. Odchod do Číny znamená konec s reprezentací,“ píše Marca.

„Pepe má nabídky i z jiných evropských klubů. Ale poté, co většinu kariéry strávil právě v Realu, nechce soutěžit s madridským klubem, hrát proti němu,“ dodává ještě J. I. García-Ochoa ze zmíněného periodika.

„Prodloužení mojí smlouvy má v rukou vedení klubu a mě nezbývá než čekat. Vždycky jsem říkal, že na Real budu čekat do poslední chvíle a teď musím čekat,“ uvedl před měsícem portugalský obránce, jehož budoucnost v Bílém baletu nevypadá příliš nadějně.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com