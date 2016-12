Ostatní - Přestupové spekulace: Ronaldinho odhalil zájem Barcy o Coutinha, přestěhuje se Hart do Chelsea? Rooneyho nechávají nabídky z Číny v klidu

© friendsofliverpool.com - Philippe Coutinho

Dnes 08:11 - Lednový přestupní termín už pomalu ťuká na dveře a my vám tradičně přinášíme další dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech. Jaké zajímavé spekulace se vedou v souvislosti s těmi největšími kluby?

Ronaldinho uvedl, že Barça jde po Coutinhovi

Philippe Coutinho letos hraje ve velmi dobré formě. Proto není divu, že je o 24letého hráče Liverpoolu velký zájem. I z těch největších klubů, mezi něž určitě patří Barcelona. Někdejší barcelonská hvězda Ronaldinho uvedla, že o jeho krajana mají azulgranas velký zájem. „Letos patřil mezi nejvýraznější hráče v Evropě a vím, že je zde velký obdiv a zájem ze strany Barcelony.“ (zdroj: The Sun)

Nahradí Hart Courtoise?

Real Madrid touží po gólmanovi londýnské Chelsea Thibautu Courtoisovi, který působil tři sezóny v konkurenčním Atléticu a byť se manažer Antonio Conte zdráhá svého hráče pustit, v západní části Londýna již začínají přemýšlet nad případným zástupcem belgického reprezentanta. Podle anglického bulváru by se jím mohl stát Joe Hart. Ten nemá moc růžovou budoucnost v Manchesteru City, který ho poslal na roční hostování do Turína. (zdroj: Express)

Barcelona se dohodla na transferu Cancela

Vypadá to, že vedení Barcelony konečně našlo vytouženého pravého beka do svého týmu. Měl by se jím stát 22letý portugalský zadák Joao Cancelo z Valencie. Podle informací katalánského deníku Sport se transfer uskuteční po skončení probíhající sezóny a azulgranas za hráče zaplatí 30 milionů eur. Na podmínkách smlouvy už byl hráč domluvený s vedením delší dobu. (zdroj: Calciomercato)

Valencia chce získat obránce Manchesteru United

Valencia se potácí v krizi a nutně potřebuje přemodelovat svůj kádr během lednového přestupového okna. Trenér španělského klubu Cesare Prandelii má velký zájem o obránce Marcose Roja, který je na seznamu hráčů, s nimiž manažer Manchesteru United José Mourinho nepočítá. Zdá se, že už pouze zbývá doladit to, jestli v jeho případě půjde o hostování či trvalý přestup. Rojo přestupoval do United ze Sportingu Lisabon v roce 2014 za 20 milionů eur. (zdroj: Mirror)

Chelsea vzdává Jamese, United mají cestu volnou

Dobrá zpráva pro Manchester United. Chelsea s největší pravděpodobností vzdává lednový přestup Jamese Rodrígueze z Realu Madrid. Důvodem jsou vysoké požadavky madridského klubu, který za kolumbijského záložníka chce 60 milionů liber. James by tak mohl zamířit na Old Trafford, čemuž napovídá i skutečnost, že si na britské ambasádě v Bogotě vyřizoval podklady pro získání víza. (zdroj: Bleacherreport)

Rooneyho lákají z Číny

Podle anglických žurnalistů jdou po podpisu Wayne Rooneyho kluby z čínské Superligy. Hráč Manchesteru United je bombardován lukrativními nabídkami z klubů Guangzhou Evergrande a Beijing Guoan. Rooney zatím odolává a v zimě přestup vylučuje. Nadále tak bude pobírat svých 300.000 liber týdně ačkoliv daleko na východě mu nabízí 700.000 liber. (zdroj: Daily Star)

Arsenal na nejlepší pozici v boji o Kessieho

Italské zdroje hovoří o tom, že turínský Juventus odstoupil z boje o talentovaného hráče Atalanty Bergamo Francka Kessieho, prý kvůli silnému zájmu ze strany klubů hrajících Premier League. O objev letošní sezóny Serie A má údajně kromě Arsenalu zájem také Tottenham a Manchester United, nicméně Gunners mají největší šance získat tohoto 20letého středopolaře původem z Pobřeží Slonoviny. Jeho cena dle Transfermarkt činí 7,5 milionů eur, ovšem předpokládá se, že se kupce bude muset vytasit s nabídkou kolem 25 milionů eur. (zdroj: Bleacherreport)

Kroos spojován se zájmem Juventusu

Záložník Realu Madrid Toni Kroos je spojován s letním přestupem do Juventusu Turín. Německý středopolař je dlouhodobým terčem zájmu Staré dámy, letos byl zmiňován v souvislosti s možnou výměnou za Paula Pogbu. Nicméně madridský klub není ochoten svého klíčového hráče pustit, takže tento přestup zůstane s největší pravděpodobností akorát tak nesplněným přání managementu turínského klubu. (zdroj: Calciomercato)

Guardiola vyloučil příchod Van Dijka

Manchester City byl spojován s nákupem obránce Southamptonu Virgila van Dijka. Ovšem manažer Pep Guardiola jeho přestup označil za nemožný a přenechal tak holandského fotbalistu konkurenci (Manchester United, Chelsea, Arsenal), aby se o něj poprala. „Určitě během nadcházejícího měsíce nepřijde, protože je to nemožné. Je to hráč Southamptonu a my ho v tuto chvíli nechceme,“ řekl španělský kouč. (zdroj: Daily Star)

Jan Preisler