Primera Division - David Moyes toužil po dvou hráčích, kteří aktuálně působí v Realu Madrid

Včera 14:40 - Jeho mise v Manchesteru United nebyla vůbec úspěšná. Nástupce Sira Alexe Fergusona na lavičce Red Devils David Moyes vydržel ve funkci klubového manažera necelý rok. Konkrétně 348 dní. Nicméně třeba by jeho angažmá trvalo delší dobu, kdyby se mu podařilo získat dva hráče, kteří momentálně září v dresu madridského Realu.

David Moyes momentálně trénuje Sunderland a zítra se vrátí na Old Trafford, kde ho čeká souboj s Manchesterem United na jehož lavičce nevydržel od nástupu do funkce v květnu 2013 ani rok. Ačkoliv jeho následovníci Louis van Gaal a José Mourinho měli k dsipozici velké finanční prostředky a utrácely miliony liber za vysněné fotbalisty, on se svěřenými prostředky vybrané hráče nalákat nedokázal.

Velkým přáním skotského manažera bylo především získat Garetha Balea. „Když jsem přišel do United, mým opravdovým cílem bylo získat Garetha Balea. Jenže ten už měl v hlavě to, že přestoupí do Realu Madrid. My jsme Tottenhamu nabízeli mnohem víc než Real (prý 100 milionů liber), ale Bale už to měl v hlavě nastavené tak, že chce přestoupit do Španělska a vybral si Real. Bojovali jsme až do poslední minuty,“ vzpomínal Moyes.

„Dalšího hráče, kterého jsme chtěli, byl Cesc Fábregas. U něj jsme se domnívali, že bychom ho mohli získat. Jestliže v případě Balea jsme byli celou dobu spíše až druzí v řadě za Realem, případ Cesc pro nás skončil velkým zklamáním. Jeho přestup byl blízko.“

Další hráč, po kterém Moyes toužil a jenž momentálně působí na San Bernabéu, byl Toni Kroos. „V jeho případě jsme rovněž prožili zklamání. V lednu jsme se dohodli, že přijde v létě, domluvili jsme se dokonce s jeho agentem, ale celá operace potom zkrachovala.“

