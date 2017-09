Liga mistrů - Potřebuju ho. Cítím, že bez něj je náš tým slabší, chválí Mourinho Fellainiho

© sumberbola.com, fotbalportal.cz - Mourinho a Fellaini

Dnes 17:23 - Mnozí mu nemohou přijít na jméno, včetně fanoušků Manchesteru United. Marouane Fellaini rozhodně rozpoutává emoce. Ve včerejším duelu Ligu mistrů proti Basileji naskočil do hry už po necelých 20 minutách, když vystřídal zraněného Pogbu. Poté vstřelil úvodní gól zápasu. José Mourinho jej má ve velké oblibě. Říká, že bez něj jsou Red Devils slabší.

Manchester United zatím hraje v nové sezóně velmi dobře a odráží se to i na výsledcích. V úterý večer chtěl úspěšně vstoupit i nového ročníku Ligu mistrů. Loni v milionářské soutěži chyběl. Na úvod jej čekal domácí duel proti Basileji.

První komplikace přišla po necelých 20 minutách, kdy si Paul Pogba poranil stehenní sval a musel střídat. Nahradil jej Marouane Fellaini. Byl to právě vysoký Belgičan, kdo o 15 minut později otevřel skóre. Jeho gól byl nakonec vítězný. Manchester United porazil Basilej 3:0.

Marouane Fellaini předvedl v tomto zápase mnohem více než jen vstřelený gól. Jeho výkon byl opravdu nadstandardní. Lepší byli na hřišti snad pouze Lukaku a Ashley Yonug. Někteří Fellainiho často kritizují. Ovšem José Mourinho si je dobře vědom, jak moc je pro něj Fellaini důležitý.

„Potřebuju ho. Je pro mě důležitým hráčem. Mnohem důležitějším, než si vůbec dokážete představit. Cítím se bez Fellainiho v našem týmu slabší. Nezáleží na tom, jestli je na hřišti, nebo na lavičce náhradníků.“

Pogbovo zranění by mohlo znamenat, že Marouane Fellaini nastoupí v základní sestavě v nedělním ligovém duelu proti svému bývalému klubu - Evertonu. Je to už čtyři roky, kdy se z Goodison Parku přesunul na Old Trafford. Už více než tři roky v klubu není muž, který si ho do Manchesteru přivedl - David Moyes. I tak má Fellaini u United stále své místo.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz