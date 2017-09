Premier League - Chelsea hostí Arsenal. Wayne Rooney přijede do Divadla snů po 13 letech jako host. Sestřelí Lukaku svůj Everton?

© sportingpost.co.za, fotbalportal.cz - Blues vs. Gunners

0 Líbilo se

Dnes 11:12 - Páté kolo Premier League nabídne v neděli londýnské derby mezi Chelsea a Arsenalem. Gunners mají co napravovat. Už šest let na Stamford Bridge nevyhráli. Velmi emotivní bude duel mezi Manchesterem United a Evertonem pro Wayna Rooneyho, který nastoupí na Old Trafford v hostujícím dresu po dlouhých 13 letech. Citizens hrají na půdě Watfordu, Liverpool hostí Burnley.

Chelsea - Arsenal

Neděle 17. září, 14.30, Stamford Bridge

V neděli krátce po obědě vyběhnou na trávník na stadionu Stamford Bridge hráči Blues a Gunners. Půjde o velké a důležité londýnské derby. Arsenal naposledy vyhrál na půdě Chelsea v roce 2011. Oba týmy se spolu utkaly před začátkem ligové sezóny v Community Shield. Tehdy se z trofeje pro vítěze radoval po penaltovém rozstřelu Arsenal.

Chelsea je na třetím místě. Po úvodním zaváhání s Burnley vyhrála všechna tři následující utkání. Porazila Tottenham, Everton a Leicester. Nejlepším střelcem je se třemi góly Álvaro Morata. Všechny branky docílil hlavou. V úterý pak Blues úspěšně vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů, když doma rozstříleli ázerbajdžánský Karabach 6:0. Antonio Conte přitom šetřil řadu opor. Více jak půlhodinu už zvládl odehrát Eden Hazard. Objeví se proti Arsenalu už v základní sestavě? Italský kouč má několik variant, jak sestavit jedenáctku. Zajímavé je, že Chelsea v Premier League vůbec neremizuje. Naposledy se v jejím zápase urodil nerozhodný výsledek 12. února letošního roku. Jediný otazník visí nad startem nové posily Drinkwatera. Jinak by měli být všichni ostatní připraveni zasáhnout do hry.

Arsenal je na jedenácté příčce. Po čtyřech kolech má na kontě 6 bodů, tedy o tři méně než Chelsea. V případě vítězství se jí může bodově vyrovnat. V minulém kole Kanonýři lehce napravili debakl 4:0 v Liverpoolu, když doma zdolali Bournemouth 3:0. Gunners v této sezóně hrají „pouze“ Evropskou ligu. Vstoupili do ní čtvrteční výhrou 3:1 nad Kolínem nad Rýnem. Výsledek museli domácí otáčet. Rozhodující zásah si připsal Alexis Sánchez. I Arséne Wenger proti německému soupeři nepostavil to nejlepší, co má momentálně k dispozici. Nejlepším ligovým střelcem je třígólový Welbeck. Dostane ale šanci v základní sestavě? Hrát určitě nebudou zranění Cazorla a Coquelin.

Absence:

Chelsea: Drinkwater (nejistý start)

Arsenal: Cazorla, Coquelin (oba zranění)

Pravděpodobné sestavy:

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Moses, Kanté, Bakayoko, Alonso - Hazard, Willian - Morata

Arsenal: Čech - Koscielny, Mustafi, Monreal - Bellerín, Ramsey, Xhaka, Kolašinac - Özil, Sánchez - Lacazette

Tip FotbalPortal.cz: 2:0

Manchester United - Everton

Neděle 17. září, 17.00, Old Trafford

I druhý nedělní duel bude poutat obrovskou pozornost. Red Devils doma hostí Toffees. Everton vyloupil Old Trafford naposledy před 4 lety. V minulé sezóně se v obou vzájemných zápasech urodila remíza 1:1.

Manchester United v minulém kole poprvé ztratil body, když na půdě Stoke remizoval 2:2. I tak ale nadále zůstává na vrcholu tabulky s 10 body. Rudým ďáblům se povedl i vstup do Ligy mistrů. Na domácí půdě si poradili s Basilejí v poměru 3:0. Znovu se trefil Romelu Lukaku, prosadil se i Marcus Rashford. Skóre otevřel Marouane Fellaini, který nahradil Paula Pogbu. Francouzský záložník je zraněný a jeho start je nejistý. Je proto velká šance, že belgický reprezentant jej nahradí v základní sestavě. Ovšem José Mourinho má celou řadu možností, jak sestavit svůj tým pro nedělní zápas. Nemůže počítat pouze s Ibrahimovičem a Rojem. Jistě bude hrát aktuálně nejlepší střelec Premier League - Romelu Lukaku. Pro něj to bude samozřejmě speciální zápas, vždyť na působení v Evertonu má jen ty nejlepší vzpomínky.

Everton vyhrál pouze v první kole. Poté následovala nadějná remíza 1:1 na hřišti Manchesteru City, jenomže pak přišly prohry s Chelsea a Tottenhamem. Těžký los tedy Karamelky zatím nepříliš zvládají. A v neděli je čeká další těžký kalibr. Evertonu nevyšel ani vstup do Evropské ligy. S italskou Atalantou prohrál 3:0. Ronald Koeman tak má spoustu důvodů k přemýšlení. Romelu Lukaku zřejmě týmu schází více, než se čekalo. Jeho góly má nahradit Wayne Rooney. Ten měl sice skvělý úvod, ale postupně jeho výkony uvadají. V neděli se vrátí na Old Trafford, kde působil dlouhých 13 let. Jenomže tentokrát nepůjde do domácí kabiny, neoblékne dres Rudých ďáblů, neuslyší pokyny od Josého Mourinha...bude to pro něj nesmírně emotivní a fanoušci jej jistě vřele přijmou.

Absence:

Manchester United: Ibrahimovič, Rojo (oba zranění), Pogba, Shaw (oba nejistý start)

Everton: Barkley, Bolasie, Coleman, Funes Mori (všichni zranění), McCarthy (nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Manchester United: de Gea - Valencia, Bailly, Jones, Young - Matič, Fellaini, Herrera - Mchitarjan, Lukaku, Rashford

Everton: Pickford - Martina, Keane, Williams, Baines - Bešič, Schneiderlin - Vlašič, Sigurdsson, Mirallas - Rooney

Tip FotbalPortal.cz: 3:1

Kompletní program 5. kola Premier League:

Pátek 15. září

21.00 Bournemouth - Brighton

Sobota 16. září

13.30 Crystal Palace - Southampton

16.00 Huddersfield - Leicester

16.00 Liverpool - Burnley

16.00 Watford - Manchester City

16.00 Newcastle - Stoke

16.00 West Bromwich - West Ham

18.30 Tottenham - Swansea

Neděle 17. září

14.30 Chelsea - Arsenal

17.00 Manchester United - Everton

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / premierleague,com, skysports.com, fourfourtwo,com, whoscored.com, bleacherreport,com, fotbalportal.cz