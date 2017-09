Premier League - Manchester United v Mourinhovi našel nového Fergusona, tvrdí bývalý předseda Red Devils

© metro.co.uk, fotbalportal.cz - Mourinho a Ferguson

Dnes 11:47 - Všichni byli po dlouhá léta zvyklí, že na lavičce Manchesteru United vládne Alex Ferguson. Ovšem skotský manažer se v roce 2013 rozhodl skončit. Zřejmě nikdo netušil, jak moc těžké bude jej nahradit. Nepodařilo se Davidu Moyesovi, ano Louisi van Gaalovi. Teď se o to snaží José Mourinho. Martin Edwards, bývalý předseda slavného klubu, věří, že on je ten pravý.

Martin Edwards byl předsedou Manchesteru United dlouhých 22 let. To právě on jmenoval novým manažerem Alexe Fergusona, který nahradil odvolaného Rona Atkinsona. Edwardsova víra a důvěra i přes špatný Fergusonův start byla splacena 8 tituly a slavným treblem v roce 1999. V roce 2002 v klubu Edwards skončil. Ferguson si své rozhodnutí o konci rozmyslel a pokračoval dál.

Získal dalších 6 ligových titulů a podruhé dovedl Rudé ďábly k triumfu v Lize mistrů. A pak se pokuste takového velikána nahradit. Pokoušel se o David Moyes, ale neuspěl ani omylem. Louis van Gaal je mnohem zkušenějším koučem, ovšem ani on nepřinesl zpátky slavné časy.

Třetím manažerem, který zkouší štěstí v éře po Fergusonovi, je José Mourinho. V minulé sezóně sice skončil až šestý, ale vyhrál EFL Cup a také Evropskou ligu. Podle Martina Edwardse by portugalský lodivod mohl být tím pravým. Tvrdí, že Mourinho na Old Trafford znovu přinesl to vzrušení, které panovalo za Fergusona.

„Myslím si, že je to ten pravý muž. Měl jsem z něj ten pocit už loni, když jsem jej sledoval. Domácí zápasy nebyly nijak zvlášť zábavné, ale Mourinho budoval tým.“

„V loňské sezóně vyhrál dvě trofeje. To je správné. Vyhrál Evropskou ligu. Zaměřil se na to, aby vrátil klub do Ligy mistrů.“

„Fanoušci United byli potěšeni. Nákupem hráčů, které získal v létě, tým ještě vylepšil. V letošní sezóně jsem z toho všeho nadšený. Poprvé mám nyní pocit, jako bychom se vrátili do oněch vzrušujících časů.“

Na otázku, zda vidí u Mourinha nějaké podobnosti s Fergusonem, Edwards odpověděl:

„Ano, myslím si to. Alex svými úspěchy nastavil laťku opravdu vysoko. Je jasné, že pro každého nástupce to bude těžké. Ale s Josého zkušenostmi a množstvím trofejí, které vyhrál, do něj vkládám velké naděje.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz