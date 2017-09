Premier League - José Mourinho: Pod Davidem Moyesem a Louisem van Gaalem se Manchester United nevyvíjel

© dantri.com,vn, fotbalportal.cz - Pod Moyesem a Louisem van Gaalem se United nevyvíjeli, říká Mourinho

1 Líbilo se

Dnes 10:52 - V roce 2013 Manchester United opustil Alex Ferguson a nastalo období velkých změn. Jeho nástupcem se stal David Moyes, ale vyhořel a nevydržel ani jednu celou sezónu. Poté tým krátce převzal Ryan Giggs. V sezónách 2014/2015 a 2015/2016 byl u kormidla Louis van Gaal. Ani on příliš úspěšný nebyl. José Mourinho říká, že pod těmito dvěma manažery United nezaznamenali žádný vývoj.

Manchester United byl pod Alexem Fergusonem naprostým gigantem a vyhrával mistrovské tituly jako na běžícím páse. Ten poslední pod ním získal v roce 2013, kdy se skotský velikán rozhodl odejít do důchodu. Od té doby nic...

Snažil se na něj navázat David Moyes, kterého si vybral sám Alex Ferguson. Na lavičce Manchesteru United ale vydržel jen 10 měsíců. Do konce sezóny pak vedl tým Ryan Giggs.

Poté mužstvo převzal Louis van Gaal. Nizozemský kouč měl velké plány. Ani on ale úspěch nepřinesl. Vyhrál pouze FA Cup. V neděli ráno pak vyšel rozhovor s Louisem van Gaalem, kde říká, že se mu nelíbilo, jak s ním bylo na Old Trafford zacházeno.

Po něm nastoupil v roce 2016 José Mourinho. Ve své první sezóně sice skončil také až na šestém místě ligové tabulky, ale vyhrál EFL Cup a také přinesl klubu první triumf v Evropské lize, čímž se Red Devils kvalifikovali do Ligy mistrů.

José Mourinho se štiplavě vyjádřil ohledně situace Manchesteru před jeho příchodem.

„V ostatních klubech došlo k evoluci. V tomto klubu neproběhl žádný vývoj. Ve všech oblastech, které dělají klub úspěšným, si myslím, že se zastavil čas.“

„Bylo to docela hluché období. Bez evoluce v oblastech, které jsou důležité. Byla tady tíha minulosti, které ležela na ramenech hráčů, manažerů, dokonce i vedení a majitelů, protože byli všichni zvyklí jen vyhrávat a vyhrávat. Najednou se to zastavilo. To je velmi těžké břemeno.“

„Dnes máme lepší pracovní podmínky, lepší zdravotnické oddělení, lepší analytické oddělení, lepší skauting, lepší mediální oddělení...v mnoha případech jsme to ale udělali bez personálních změn, což je velmi důležité.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz