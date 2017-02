Liga mistrů - Arsenal chce zlomit prokletí proti Bayernu. Překvapí Neapol Real Madrid v jeho chrámu?

© dailymail.co.uk, fotbalportal.cz - Die Roten vs. Gunners

Včera 18:32 - Dalšími dvěma zápasy ve středu pokračuje osmifinále Ligy mistrů. Dojde na již tradiční souboj Bayernu Mnichov s Arsenalem. Gunners přes svého německého soka ve vyřazovací fázi ještě nikdy neprošli. Zlomí to snad Wengerův tým letos? To Real Madrid touží po obhajobě. První překážkou je nebezpečná italská Neapol. Jakou pozici si vybuduje v prvním duelu?

Bayern - Arsenal

Středa 15. února, 20.45, Allianz Arena

Ve středu večer dojde na střet dvou velikánů. Die Roten a Gunners se v Lize mistrů v posledních letech utkávají pravidelně. Vždyť za posledních 5 sezón na sebe narazili hned čtyřikrát. V té minulé spolu sdíleli skupinu. Doma Kanonýři zvítězili 2:0, ale v Allianz Areně schytali debakl 5:1. Arsenal dokázal na mnichovské půdě vyhrát pouze jednou - v roce 2013. Ovšem ve vyřazovací fázi přes Bayern nikdy neprošel.

Bayern Mnichov v Bundeslize válí. Od startu nového roku ztratil v německé nejvyšší soutěži pouze 2 body za remízu se Schalke. Trůní na čele a před druhým Lipskem už má sedmibodový náskok. Celkem jistě si tak kráčí pro další titul. Ovšem klub chce s Carlem Ancelottim dosáhnout na triumf v Champions League. Ten naposledy získali v sezóně 2012/2013. Právě v tom ročníku přešli v osmifinále přes Arsenal. Italský trenér v prvním utkání nemůže počítat s Boatengem a hrát nejspíš nebudou ani Ribéry s Alonsem. Jednoznačně nejlepším kanonýrem je Robert Lewandowski s 15 přesnými ligovými zásahy. V Lize mistrů přidal dalších 5 gólů. Pokoří i obranu Gunners?

Arsenal potřeboval zabrat po dvou ligových prohrách. To se mu proti Hullu podařilo, když zvítězil 2:0. Teď už se ale musí plně soustředit na Ligu mistrů, kde čeká na větší úspěch už poměrně dost dlouho. V posledních šesti ročnících ani jednou neprošel přes osmifinále. Bayern jej v této fázi zastavil v sezónách 2004/2005, 2012/2013 a 2013/2014. Zlomí Kanonýři letos konečně prokletí? Fanoušci by byli jistě velmi rádi a také by se posílila pozice Arséna Wengera. V opačném případě by byla židle pod ním ještě více nalomena. Francouzskému manažerovi dělá vrásky také klesající forma Mesuta Özila. Podle něj potřebuje německý záložník co nejdříve skórovat a dostat se opět nahoru. Předvede to už ve středu večer proti Bayernu? Spoléhat se bude především na Alexise Sáncheze - aktuálně se 17 góly nejlepšího střelce Premier League.

(zdroj: whoscored.com)

Odveta je na programu 7. března na Emirates Stadium.

Rozhodčí: Milorad Mažič (Srbko) - Milovan Ristič, Dalibor Djurdjevič

Absence:

Bayern Mnichov: Boateng, Ribéry (oba zranění), Alonso (nejistý start)

Arsenal: Cazorla, Ramsey, Debuchy (všichni zranění)

Pravděpodobné sestavy:

Bayern Mnichov: Neuer - Lahm, Hummels, Martinez, Alaba - Vidal, Kimmich - Robben, Müller, Costa - Lewandowski

Arsenal: Ospina - Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal - Coquelin, Oxlade-Chamberlain - Iwobi, Özil, Walcott - Sánchez

Tip FotbalPortal.cz: 2:1

Real Madrid - Neapol

Středa 15. února, 20.45, Santiago Bernabéu

Oba kluby se střetly jen v ročníku 1987/1988. Tehdy Real Madrid po výsledcích 1:1 a 2:0 prošel přes druhé kolo dál. Jinak se tyto dva celky v soutěžních utkáních nikdy nepotkaly.

Real Madrid vévodí španělské lize a touží Barceloně zabránit v obhajobě titulu. V sobotu zvítězil na půdě Osasuny 1:3. V tabulce La Ligy je na prvním místě o bod před Blaugranas, ale Bílý balet má dva zápasy k dobru. Blancos se ovšem budou také snažit, aby se stali prvním mužstvem, které dokáže obhájit triumf v Champions League. Oslavy by byly snad ještě větší než při loňském vítězství ve finálovém madridském derby. Zinedine Zidane je rád, že se do tréninku již zapojil po zranění Gareth Bale. Ovšem velšská hvězda ještě k utkání proti Neapoli nebude připravena nastoupit. Real Madrid bude bojovat o to, aby již posedmé v řadě postoupil minimálně mezi nejlepší osmičku Ligy mistrů. Cristiano Ronaldo dal v tomto ročníku milionářské soutěže zatím pouhé dva góly a bude to chtít jistě co nejrychleji napravit.

Neapol nebude pro Real Madrid snadným soustem. Vždyť klub z jihu Itálie naposledy prohrál 29. října loňského roku. To v rámci Serie A nestačil na Juventus na jeho hřišti. Starou dámu Neapol marně nahání. V lize je třetí. Na druhý AS Řím ztrácí 2 body, na Juventus pak 9 bodů. Osmnáct soutěžních duelů v řadě svěřenci kouče Sarriho neprohráli. V pátek zdolali 2:0 FC Janov. Nejlepším střelcem mužstva je Mertens. Belgický útočník v lize nastřádal už 16 gólů a v Lize mistrů se prosadil již čtyřikrát. Bude chtít potrápit i obranu Bílého baletu. Nejistý je start polského útočníka Milika. Neapol je v osmifinále Ligy mistrů teprve podruhé v historii. Podaří se jí zaskočit velkého favorita?

(zdroj: whoscored.com)

Odveta se hraje 7. února na Stadio San Paulo.

Rozhodčí: Damir Skomina (Slovinsko) - Jure Praprotnik, Robert Vukan

Absence:

Real Madrid: Danilo, Asensio (všichni nejistý start), Bale (rekonvalescence)

Neapol: Milik (nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Real Madrid: Navas - Marcelo, Varane, Ramos, Nacho - Kroos, Modrič, Isco - Ronaldo, Benzema, Lucas

Neapol: Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam - Hamšík, Diawara, Zielinski - Callejón, Mertens, Insigne

Tip FotbalPortal.cz: 3:1

Michal Čermák