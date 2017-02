Premier League - Jaký tým vládl v prodeji dresů za rok 2016? Byl to Real Madrid? Nebo Barcelona? Nebo někdo jiný?

© sport-english.com, fotbalportal.cz - Dres Lionela Messiho je nejprodávanější na světě

Včera 20:23 - Kdo z fotbalových fanoušků nemá doma alespoň jeden dres? Nikdo takový se snad na světě nenajde. Který fotbalový klub ovšem vládne prodeji těchto artiklů? Nyní byly odtajněny výsledky celosvětově nejprodávanějších klubových dresů za uplynulý rok. Ve výběru je možná pár překvapivých klubů. A kdo celému žebříčku vévodí? Je to váš oblíbený klub?

10. místo - AC Milán

Na desátém místě se nachází AC Milán. Slavný klub zažíval v posledních letech pád. V posledních třech sezónách skončil postupně na osmém, desátém a sedmém místě Serie A. Teď se snaží opět vystoupat do vyšších pater a vrátit se do Ligy mistrů. V klubu už nefigurují hvězdy první velikosti, a to se samozřejmě odrazilo na prodeji dresů. V minulosti byl AC Milán v tomto žebříčku ještě výše. Za rok 2016 prodal 650 000 dresů.

9. místo - Paris Saint-Germain

Na deváté příčce je Paris Saint-Germain. Samozřejmě klub stále těží z financí, které do něj nalili bohatí šejkové z Kataru. PSG už čtyřikrát v řadě vyhrálo Ligue 1. V jeho kádru je několik prvotřídních a celosvětových fotbalistů. Ovšem prodeji dresů mohl také uškodit odchod Zlatana Ibrahimoviče. Za rok 2016 jich prodali 685 000.

8. místo - Liverpool

Liverpool už řadu let čeká na mistrovský titul. V posledních letech se mu také často vyhýbá účast v Champions League. Ale co se týče prodeje dresů, je na tom stále dobře. Za loňský rok prodal 705 000 dresů.

7. místo - Juventus

V italské Serii A panuje Juventus už nějaký čas. Za posledních 5 let vždy slavil mistrovský titul. Není proto překvapením, že mezi italskými kluby panuje i v ohledu prodeje dresů. Za rok 2016 prodal 850 000 těchto klubových artiklů.

6. místo - Arsenal

U šestého místa se dostáváme k dalšímu anglickému celku. Tentokráte jde o Arsenal. Ten se jako první v tomto žebříčku dostal přes milión prodaných dresů. Konkrétně jich bylo za rok 1,225 miliónu. Například dres Mesuta Özila je pátým nejprodávanějším na celém světě.

5. místo - Bayern Mnichov

Nad Arsenal se dostal Bayern Mnichov. Německý obr vládne Bundeslize, takže není divu, že i prodej jeho dresů je v Německu nejvyšší. Dostal se na hranici 1,5 miliónu prodaných dresů.

4. místo - Chelsea

Čtvrté místo zaujímá vedoucí celek Premier League. Chelsea prodala v loňském roce 1,65 miliónu dresů. Toto číslo se jistě Romanu Abramovičovi hodně zamlouvá. A pokud Chelsea získá v této sezóně titul, dá se očekávat zvýšení.

3. místo - Barcelona

Dostáváme se na stupně vítězů. Bronzovou příčku obsadila Barcelona. Ta prodala 1,95 miliónu dresů. Nejvíce jdou na odbyt ty se jmenovkou Lionela Messiho a Neymara. Messiho dres je tím neprodávanějším na světě. Neymar pak okupuje šesté místo.

2. místo - Real Madrid

Odvěký rival Barcelony jej v tomto žebříčku porazil. Podepisování těch největších hvězd (i když mnohdy jde zejména o marketing - např. v případě Jamese Rodrigueze) je hlavní strategií Bílého baletu. Vítěz Ligy mistrů a Mistrovství světa klubů prodal v loňském roce 2,29 miliónu dresů.

1. místo - Manchester United

A vítězem se stává...Manchester United. Ten předčil úplně všechny. Hodně mu pomohly letní příchody Paula Pogby a Zlatana Ibrahimoviče. Vždyť dres francouzského záložníka je třetím nejprodávanějším na světě a ten se jménem švédského bombarďáka je hned za ním na čtvrté příčce. Manchester United prodal 2,85 miliónu dresů.

