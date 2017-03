Liga mistrů - Výsledky jak přes kopírák: Ramos zavelel k madridskému obratu, Bayern znovu vyškolil Arsenal

© as.com - Sergio Ramos

Včera 22:39 - Na chlup stejnými výsledky jako v úvodních zápasech skončily také dnešní odvetné zápasy osmifinále Ligy mistrů. Real dokázal vyhrát na neapolském stadionu San Paolo 3:1, když výsledkový obrat zařídil dvěma trefami Ramos. Další potupný debakl 5:1 si připsal londýnský Arsenal, který tak mezi posledních osm celků pustil Bayern.

SSC Neapol 1:3 Real Madrid

Góly: 24. Mertens - 51. a 57. Ramos, 90+1. Morata

SSC Neapol: Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam - Allan (56. Rog), Diawara, Hamšík (75. P. Zieliński) - Callejón, D. Mertens, L. Insigne (70. Milik).



Real Madrid CF: Navas - Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo - Modrić (80. Isco), Casemiro, Kroos - Bale (68. L. Vázquez), Benzema (77. Morata), Ronaldo.

Neapol vstoupila do utkání hnaná domácími bouřlivými fanoušky hodně odhodlaně a madridský Real se soustředil pouze na bránění dvoubrankového náskoku. Hned několika pokusy se snažili domácí pokořit Navase v brance, ovšem podařilo se to až ve 24. minutě Mertensovi.

Po rychlé kombinaci přes střed pole se balón dostal k Hamšíkovi, jenž ho na hranici vápna poslal Mertensovi a domácí kanonýr zvedl naděje Italů na postup.

Jenže netrvalo dlouho a domácím zatrnulo poprvé. Benzema totiž pěkně uvolnil do sóla Cristiana Ronalda, jenž obešel bránícího Koulibalyho a také brankáře Reinu, jenže z úhlu svoji střelu nasměroval pouze do tyčky.

Stejnou smůlu měl i ve 38. minutě autor vedoucí branky, k němuž se odrazil míč od hráče Bílého baletu, trefil ho sice pohotově, ale ne úplně ideálně.

Druhá půle ale pro domácí začala studenou sprchou a mohly za to standardní situace Realu Madrid, při nichž se blýskl stoper Ramos. V 52. minutě nejprve čistou hlavou vyrovnal a pět minut poté skóre otočil, když míč směřující do brány tečoval ještě Mertens, jemuž byla na oficiálních stránkách UEFA přiznána vlastní branka, byť míč mířil evidentně do brány a tudíž to nebyl on, kdo ho nasměroval mezi tyče.

V ten moment potřebovali domácí nastřílet čtyři góly a na to už jim nezbýval nejen čas, ale ani elán. Střídající Rog to zkoušel z hranice vápna, ale jen nad. V dobré šanci se pak objevil Carvajal, který si na prsou zpracoval míč, následně si ho z pravačky přehodil na levou nohu, ale ani on nemířil přesně.

Definitivní podobu výsledku dal v nastaveném čase Morata. Real podnikl rychlý brejk, střelu Ronalda vyrazil Reina k někdejšímu útočníkovi Juventusu, který měl pohodlnou úlohu.

Arsenal 1:5 Bayern Mnichov

Góly: 20. Walcott - 78. a 80. Costa, 55. Lewandowski (pen.), 68. Robben, 85. Arturo Vidal

Arsenal FC: Ospina - Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal - Oxlade-Chamberlain, Xhaka, Ramsey (72. Coquelin) - Walcott, Giroud (72. Özil), Alexis Sánchez (72. Lucas).



Bayern Mnichov: Neuer - Rafinha, Javi Martínez, Hummels, Alaba - Arturo Vidal, Alonso - Robben (70. Costa), Th. Alcântara (79. Sanches), Ribéry (79. Kimmich) - Lewandowski

Arsenal schytal další výprask jak přes kopírák, byť to v prvním poločase nevypadalo úplně beznadějně. Aktivní Walcott nejprve v 11. minutě nestačil zakončit brejk, když mu míč ukopl Neuer, ale ve 20. minutě už dostal Kanonýry do vedení. Z úhlu dokázal střelou do horní části branky pokořit německého reprezentanta. Svoji dobrou šanci měl v úvodní pětačtyřicetiminutovce i Bayern, ale Lewandowski po přihrávce Robbena v dobré pozici netrefil dobře míč.

Hned na začátku druhé půle ale došlo ke klíčovému okamžiku. Koscielny fauloval ve vápně Lewandowskiho. Ten pokutový kop proměnil, srovnal na 1:1 a obránce domácího týmu šel předčasně pod sprchy.

Naděje Arsenalu na postup tak zůstaly v oslabení pouze v rovině teorie. Úplně a definitivně je zhasil v 68. minutě Arjen Robben, který před šestnáctkou obral o míč Alexise a pokořil střelou k tyčce Ospinu - 1:2.

V 76. minutě autor první branky Lewandowski ještě trefil brankovou konstrukci a skóre na 3:1 posunul hned dvě minuty nato Douglas Costa. Ten zakončil brejk přes celou půlku hřiště stejně jako před ním Robben - střelou k tyči na níž neměl Ospina šanci dosáhnout.

Definitivní debakl pak ještě do závěrečného hvizdu rozhodčího navýšil dvěma góly Arturo Vidal.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz