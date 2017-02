Liga mistrů - Arsenal znovu schytal od Bayernu pět gólů, Real jde do odvety s Neapolí v dobré náladě

No, tenhle systém nám prostě sedí, dalo se na to chvílema koukat. Psal jsem, že důležitej bude Navas a Casemiro... Jeden potěšil, druhej moc ne. No jinak, 3:1 měl skončit poločas. Benzema a Ronaldo 3 tutovky, to mě sere prostě. Alespoň, že to konečně toho Karima trefilo, hned mi přišel jistejší. Casemiro parádní gol. Ronaldo dnes super, ukazuje, že to prostě není sobeckej hráč, dnes připravil 4 loženky, že to tam nespadlo, škoda. Jinak zápas jsme měli celkem pod kontrolou.