Francie: Ligue 1 - Lyon do svých řad získal Bertranda Traorého z Chelsea

Dnes 13:08 - Po Romelu Lukakuovi je tady další mladý útočník, který v Chelsea nedostal příležitost a odchází pryč. Bertrand Traoré byl hráčem Blues od roku 2013, ale za první tým si připsal jen 10 startů. Byl na hostování v Arnhemu a loňskou sezón strávil na hostování v Ajaxu Amsterdam, kde se mu náramně dařilo. Ani to ovšem Antonia Conteho nepřesvědčilo. Traorého ulovil francouzský Lyon, kterému se upsal na 5 let.

Bertrand Traoré přišel do mládežnické Chelsea už v roce 2010, kdy mu bylo 15 let, ale smlouvu ještě nepodepsal. To přišlo až o tři roky později. Poté byl na sezónu 2014/2015 odeslán na hostování do Arnhemu.

Na sezónu 2015/2016 se vrátil na Stamford Bridge a prožil debut v prvním týmu. Naskočil i do zápasu Ligy mistrů. Ovšem Antonio Conte si jej v týmu pro sezónu 2016/2017 neponechal a Bertrand Traoré odešel na hostování do Ajaxu Amsterdam.

V hlavním městě Nizozemska se mu dařilo. V 35 zápasech nastřílel celkem 13 gólů. Ovšem Chelsea s jednadvacetiletým útočníkem ani tak dále nepočítá.

Toho využil Lyon, který Traorého koupil za 10 miliónů eur. Traoré podepsal s francouzským klubem pětiletý kontrakt. Jean Michel Aulas, prezident Lyonu, také uvedl, že Chelsea získá 15 % z jakéhokoliv dalšího prodeje a také bude mít letošní mistr právo první volby, pokud by se Traoré rozhodl Lyon opustit.

Traoré si v květnu zahrál finále Evropské ligy proti Manchesteru United, v němž však Ajax prohrál 2:0. Traorému se dařilo v semifinále právě proti Lyonu, kterému vstřelil 2 góly a zatarasil mu cestu do finále.

