Premier League - Chelsea se dohodla s AS Řím na poplatku za Rüdigera. Bude ji stát 33,4 miliónu liber

Rüdiger bude hráčem Chelsea

Dnes 08:09 - Na Stamford Bridge již brzy přivítají první letní posilu. Do Chelsea míří Antonio Rüdiger z AS Řím. Čtyřiadvacetiletý německý stoper by měl již v pondělí projít lékařskou prohlídkou a podepsat pětiletou smlouvu. Oba kluby už se dohodly na přestupové částce, která má činit v počáteční fázi 29 miliónů liber a se všemi dodatky pak 33,4 miliónu liber.

Antonio Rüdiger přišel do AS Řím v roce 2015 z německého Stuttgartu. Tehdy za něj Římané zaplatili 7,6 miliónu liber. Za dvě sezóny odehrál Rüdiger v dresu AS Řím celkem 72 utkání a vstřelil 2 góly. Nyní se čtyřiadvacetiletý stoper posune v kariéře zase o kus dál.

Podle zdrojů SkySports už se Chelsea i AS Řím dohodly na částce za Rüdigerův přestup. Má se celkem jednat o 33,4 miliónu liber. V pondělí by mělo dojít na lékařskou prohlídku a vše bude zpečetěno podepsáním pětiletého kontraktu.

Bylo jasné, že Antonio Conte bude chtít během léta nějakého stopera přivést, protože v klubu skončil John Terry a Nathan Aké byl nakonec prodán do Bournemouthu, kde na podzim hostoval.

Rüdiger už šestnáctkrát nastoupil za německou reprezentaci. Jak velké bude jeho vytížení v sestavě Chelsea?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz