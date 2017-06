Premier League - Diega Costu bude těžké nahradit, ovšem Lukaku by byl pro Chelsea dobrou volbou, říká Frank Lampard

© thesun.co.uk, fotbalportal.cz - Lukaku by mohl Costu nahradit, tvrdí Lampard

1 Líbilo se

Dnes 08:11 - Je takřka jisté, že Diego Costa už v příští sezóně za Chelsea nastupovat nebude. Dle jeho vlastních slov s ním už Antonio Conte nepočítá. Italský kouč bude muset najít náhradu. Frank Lampard varuje Blues. Podle něj bude velmi těžké Diega Costu nahradit. Nicméně nabízí řešení. Romelu Lukaku by mohl dobrou volbou. O jeho návratu na Stamford Bridge už se delší dobu spekuluje.

Nepočítají se mnou. Aspoň to řekl sám Diego Costa o své budoucnosti v Chelsea. Měl od Antonia Conteho obdržet zprávu, která má uspíšit jeho konec v modrém dresu. V uplynulé sezóně přitom byl nejlepším střelcem Chelsea, pomohl k zisku mistrovského titulu.

Chelsea se samozřejmě musí porozhlédnout po novém ostrostřelci. Nejvíc se mluví o návratu Romelua Lukakua, který prožil další povedenou sezónu v dresu Evertonu. Je mu 24 let, pro Chelsea se zdá být ideální volbou a myslí si to i jedna z legend Blues - Frank Lampard.

„Znám Romelua Lukakua. Hráli jsme spolu v začátcích jeho kariéry. Pravděpodobně ovšem nedostal při svém působení v Chelsea dostatek šancí.“

„Rozhodně se od té doby, co odešel z Chelsea, hodně rozvinul. Romelu by byl určitě dobrou volbou. Jediná věc, na kterou se musí teď Chelsea dívat, je nafouknutý přestupový trh a všechny věci kolem něj. Je to velmi těžké.“

„V Evertonu dokazuje, že je všestranným útočníkem, ale jsou tady i další. Jsem si jistý, že Chelsea bude chtít získat hráče, který bude podobný Diegu Costovi. Potřebuje fyzicky zdatného útočníka, který dokáže nastřílet aspoň 20 gólů za sezónu.“

Diego Costa nastřílel v každé ze svých tří sezón na Stamford Bridge alespoň 20 gólů. V letech 2015 a 2017 přispěl k zisku mistrovského poháru. Lampard se domnívá, že nahradit jej bude těžké.

„Je to fantastický útočník. V uplynulé sezóně jsme to mohli všichni vidět. Prokazuje to po celou dobu, co je v Chelsea. Bude velmi obtížné jej nahradit, o tom není pochyb.“

„Nevím, jaké jsou myšlenky Diega Costy. Jestli chce odejít, nebo ne. Jestli je to jen spekulace. Jedna věc, která je jistá, je to, že je to skvělý útočník. Takže pokud zůstane, bude to úžasné. Jestliže odejde, musíte přivést nějakého špičkového útočníka, aby jej nahradil. To v současném fotbale není lehké.“

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / fourfourtwo.com, skysports.com, fotbalportal.cz