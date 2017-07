Premier League - Je Wayne Rooney pro Everton dobrou posilou?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Rooney je zpátky

Dnes 08:43 - Vrací se domů. Wayne Rooney zpečetil svůj návrat do Evertonu, ale má tento počin smysl? Jednatřicetiletý Angličan strávil posledních třináct let v dresu Manchesteru United, kde slavil četné úspěchy. Nyní jde do klubu, jehož barvy začal nosit už ve svých devíti letech. Je Wayne Rooney pro Karamelky skutečnou posilou? Bude pro tým Ronalda Koemana přínosem?

Argumenty PRO

Není možné ignorovat sentimentální stránku celé věci. Rooney je chlapcem z Croxtethu, který se k místnímu klubu připojil už v devíti letech. V roce 2004 odešel do Manchesteru United za ne zcela příznivých okolností, ale jeho nelibost už dávno vyprchala. Jeho návrat do Goodison Parku je pro fanoušky velkým příběhem.

Věk Rooneyho změnil jako hráče, ale stále je u něj vidět kvalita a ctižádostivost. Dokonce i přesto, že byl spíše střídajícím hráčem v poslední sezóně na Old Trafford, tak během 39 startů stihl vstřelit 8 gólů a na dalších 10 přihrát. Hrál na pozici středního defenzivního záložníka i hrotového útočníka. I José Mourinho jej využíval na různých postech. Tato univerzálnost by mohla být užitečná i pro Ronalda Koemana.

Romelu Lukaku, který míří opačným směrem než Rooney, byl sice nejlepším střelcem Evertonu, když vstřelil v uplynulé sezóně 25 gólů, ale žádný z dalších hráčů Toffees nenashromáždil alespoň 5 přesných zásahů. V tomto ohledu může Rooney pomoci, i když nebude hrát na pozici středového útočníka.

I mimo hřiště jistě Rooney pomůže. Je to vůdce, má hromadu zkušeností. Obzvláště se to bude hodit nyní, když Everton podepsal další čtyři hráče pod 24 let. Rooney poskytne rady i Tomovi Daviesovi, Ademolu Lookmanovi, Calvert-Lewinovi, nemluvě pak o Barkleym.

I z finančního hlediska dává tento transfer smysl. Samozřejmě, Rooneyho plat bude zřejmě nejvyšší ze všech hráčů Karamelek, ale díky němu mohl Everton vyšroubovat cenu za Lukakua na maximum.

Argumenty PROTI

Když Rooney opouštěl Everton, byl od přírody rychlý, měl obrovskou rychlost i neutuchající sílu a výbušné tempo. Ale po 13 letech je nepochybně za svým vrcholem. Jeho fyzický pokles zapříčinil i to, že postupně padal i v hierarchii Manchesteru United a také v sestavě se pohyboval čím dál více v hloubi pole. Vytratil se i z anglické reprezentace.

Pokud chce Everton vylepšit své sedmé místo z uplynulé sezóny, měl by přivést hráče z týmu, který skončil šestý? Neměly by být peníze vynaložené za Rooneyho investovány do nějaké mladší, výbušnější posily?

Také jsou tady otazníky nad tím, jak se Wayne Rooney hodí do stylu Evertonu. Ronald Koeman od všech svých hráčů vyžaduje velkou intenzitu. Po ztrátě míče chce, aby se do defenzivní činnosti zapojili úplně všichni.

Rooneyho pracovní morálka nebyla nikdy zpochybňována, ale jeho zhoršující se fyzické atributy mohou být problémem. A jak říká Koeman, pokud se jeden z jeho hráčů není schopen zapojit a držet krok s obrannými povinnostmi, celý systém se rozpadne.

Zatímco Rooney bude nepochybně poskytovat rady ostatním a bude vůdčí osobností, existuje zde argument, že bude brzdit vývoj mladých hráčů Evertonu. Rooney jistě očekává, že dostane mnohem více prostoru, než měl v poslední době v Manchesteru United. To může snížit šance Daviese, Lookmana a Calvert-Lewina.

Kam dál?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz