Premier League - Obrat a snad už definitivní. Lukaku jde do Manchesteru United. Cena se vyšplhá až na 90 miliónů liber. Opačným směrem zamíří Rooney

Furt si může Lukaku vybrat Chelsea. Dokud to nebude oficiální tak tomu nehodlám uvěřit. Za 25 jsme ho prodali 3 roky 90, Kevin 20 půl roku 80 mega. Ani jednoho jsem nechtěl prodat. Naše vedení na 2 hráčích prodělalo 130 mega OMG. Takhle to dopadá když chodíš do zaměstnání a ne do práce. Ještě že máme 60 hráčů na hostováních z kterých jsme nedokázali vytěžit nic.