Premier League - Velký návrat dokonán. Wayne Rooney je znovu hráčem Evertonu

Dnes 15:43 - Everton oficiálně potvrdil návrat útočníka Waynea Rooneyho po 13 letech strávených v Manchesteru United. 31letý anglický reprezentant podepsal v klubu, za který debutoval v Premier League už v pouhých 16 letech, dvouletý kontrakt.

Rooney po podpisu smlouvy řekl: „Už je to nějaká doba, co jsem řekl, že jediný klub, za který bych kromě Manchesteru United ještě chtěl hrát v Premier League, je Everton, takže jsem rád, že se tento přestup uskutečnil.“



„Před třinácti lety jsem šel do United s úmyslem vyhrát trofeje a měl jsem štěstí, že jsem se stal součástí jednoho z nejúspěšnějších období v klubové historii.“



„Do Evertonu jsem se vrátil, protože věřím, že Ronald Koeman staví tým, který může něco vyhrát, a jsem rád, že to klubu, kterému jsem už od dětství fandil, mohu pomoci uskutečnit.“



Manažer Evertonu Ronald Koeman dodal: „Wayne má ambice, které tolik potřebujeme i vítěznou mentalitu - ví, jak vyhrát tituly a jsem opravdu rád, že se rozhodl jít domů. Stále je mu teprve 31 let, takže nemám žádné pochybnosti o jeho kvalitách. Je fantastické, že je tady.“



Rooney se do Evertonu vrátil jako součást dohody za přestup belgického útočníka Romelua Lukakua na Old Trafford za 90 milionů liber.



Po vynikajícím působení pod Sirem Alexem Fergusonem, během kterého vyhrál s klubem pět titulů v Premier League a Ligu mistrů, vypadl pod vedením nového manažera Josého Mourinha ze základní sestavy Manchesteru United.

