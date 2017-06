Premier League - Buffonův nástupce? Juventus se dohodl s Arsenalem na přestupu Wojciecha Szczesného

© standard.co.uk - Wojciech Szczesny v dresu římských Vlků.

0 Líbilo se

Dnes 17:40 - Legendární Gianluigi Buffon sice ukončí kariéru až příští rok, Juventus ale nelení a s Arsenalem se dohodl na příchodu jeho nástupce, kterým je polský brankář Wojciech Szczesny. Sedmadvacetiletý gólman strávil poslední dvě sezóny na hostování v AS Řím, kde svými výkony zaujal vedení Juventusu, s nímž podepíše čtyřletou smlouvu.

Podle informací Sky Sports News se Juventus dohodl s Arsenalem na přestupní částce ve výši 16 milionů eur (14 milionů liber) a polský reprezentant podepíše v Itálii čtyřletou smlouvu, během které si každý rok přijde na 3,5 milionu liber.



Szczesny odešel na hostování do AS Řím poté, co Arsenal získal do brankoviště Petra Čecha a přestože se očekávalo, že v budoucnu nahradí českého veterána v bráně Arsenalu, nakonec je vše jinak a polský gólman bude pokračovat v Serii A.



Sedmadvacetiletý brankář bude zřejmě ještě v příští sezóně plnit roli náhradníka končícího Gianlugiho Buffona, poté se ale posune do role brankářské jedničky letošního finalisty Ligy mistrů.



Szczesny přišel do Arsenalu v roce 2006 z akademie Legie Varšava a za Kanonýry odehrál celkem 181 utkání. V roce 2013 podepsal na Emirates Stadium dlouhodobou smlouvu do roku 2018, kterou ale již nedokončí.





Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Více informací o Juventus FC naleznete zde.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz