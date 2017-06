Premier League - Kde by mohl v sestavě Arsenalu působit Riyad Mahrez?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Mahrez do Arsenalu? Jak by zapadl?

Dnes 15:41 - V Leicesteru už s největší pravděpodobností působit nebude. Riyad Mahrez před pár dny požádal o přestup a mnoho velkoklubů zacítilo šanci. Mezi zájemci nechybí ani Arsenal, který už okolo Mahreze kroužil i loni. Arséne Wenger prohlásil, že zatím Gunners nabídku neposlali, aly brzy se vše může rychle změnit. Jaké místo v sestavě Kanonýrů by mohl alžírský reprezentant zaujmout?

Poté, co Arséne Wenger podepsal, navzdory frustrující sezóně, s Arsenalem novou dvouletou smlouvu, vyhlásil francouzský manažer cíl podepsat přes léto jen fotbalisty nejvyšší kvality. Gunners skončili v lize až pátí a Liga mistrů se jich týkat nebude. Chuť si lehce spravili vítězstvím v FA Cupu.

Jedním z prvotřídních hráčů, kteří do Arsenalu v létě zamíří, by mohl být Riyad Mahrez. Ten se stal nejlepším hráčem Premier League za sezónu 2015/2016, kdy pomohl Leicesteru k senzačnímu titulu. Byl by schopen prvotřídních představení. Arséne Wenger se navíc netají tím, že Mahreze obdivuje. Ale byl by Mahrez skutečně dobrou posilou?

Po loňské sezóně byly jeho výkony v nedávno uplynulém ročníku Premier League poněkud zklamáním. V mistrovské sezóně si totiž připsal 17 gólů a 11 asistencí. V sezóně 2016/2017 zaznamenal Mahrez jen 6 branek a 3 gólové přihrávky.

Nicméně, navzdory tomuto poklesu, čtyři góly a dvě asistence v devíti zápasech Ligy mistrů připomněly jeho schopnosti ve velkých zápasech. I Arséne Wenger na Mahreze pohlíží jako na hráče, který rozhoduje utkání.

„Myslím si, že měl velký vliv na celou hru Leicesteru v jejich mistrovské sezóně. Teď to byla poněkud odlišná sezóna, ale nemyslím si, že by to něco ubralo z jeho kvalit.“

Co se týče jeho srovnání s Mesutem Özilem a Alexisem Sánchezem, tak za poslední dvě sezóny nashromáždil Mahrez o devět gólů více než Özil a má stejný počet asistencí jako Alexis Sánchez. Mahrez by mohl být pro Wengera zajímavou akvizicí do ofenzivy.

(zdroj: skysports.com)

Zapadnutí do systému 3-4-2-1

Klíčovou otázkou pro lodivoda Arsenalu je, jak by měl Mahrez zapadnout do jeho taktických plánů? Bude to úvaha i pro samotného Mahreze. A to i vzhledem k tomu, že loni v létě odmítl do Arsenalu z Leicesteru přestoupit Jamie Vardy, který to odůvodnil tím, že by mu zřejmě styl londýnského mužstva nevyhovoval. Nebyl zkrátka přesvědčen o tom, že bude moci naplno projevit své silné stránky. Mahrez může mít stejný pocit.

Tato otázka úzce souvisí s tím, jaké herní rozestavení Arséne Wenger pro příští sezónu zvolí. Po odklonu od svého oblíbeného 4-2-3-1 přešel na rozestavení 3-4-2-1, což Arsenalu na konci sezóny evidentně vyhovovalo a dá se předpokládat, že v tom bude pokračovat.

Koneckonců, defenziva pak vypadala pevněji, a navíc byla ofenziva podpořena Bellerínem na kraji. To umožnilo Aaronu Ramseymu, že mohl nastupovat více ve středu pole, kde mu to vyhovuje nejvíce. Sánchez s Özilem se také mohli pohybovat ve volnějším prostoru a podporovali Dannyho Welbecka na hrotu útoku. Ten byl středobodem ofenzivy Gunners.

„Nejdůležitější je, aby systém naší hry nejvíce využíval individuální kvality našich hráčů,“ prohlásil Arséne Wenger při rozhovoru pro oficiální web Arsenalu.

Po získání FA Cupu a také s přihlédnutím k tomu, že s tříčlennou obranou slaví úspěch Chelsea i Tottenham, existuje mnoho důkazů a náznaků o tom, že tímto směrem půjde i Arséne Wenger.

Takže, kam by se v tomto systému Riyad Mahrez hodil? Šestadvacetiletý Alžířan převážně operuje na pravé straně hřiště, na místě křídla. Rád využívá svou silnější levou nohu. Vzhledem k tomu, že by Mahrez zřejmě nerad zaujal podobnou roli a pozici, jakou má v Chelsea Victor Moses, musel by o místo bojovat se Sánchezem a Özilem.

(zdroj: skysports.com)

Arséne Wenger by mohl na hrot útoku posunout Alexise Sáncheze, což udělal v uplynulé sezóně nespočetněkrát, ale Danny Welbeck ve finále FA Cupu ukázal svou důležitost. Svým tempem a přímým vedením míče vytvářel prostor pro Sáncheze a Özila, kterým tento styl sedí. Vypadá to, že v tomto případě bude Wenger upřednostňovat Welbecka před Giroudem.

Pokud se jedná o pozice ve středu pole, vyžadují se po hráčích větší defenzivní kvality, než jakými disponuje Riyad Mahrez. Tady by byl zřejmě Mahrez jen variantou z lavičky. To by byla jistě neatraktivní vyhlídka. Mahrez je vysoce ambiciózní. I proto se chce z Leicesteru posunout na vyšší úroveň.

Zpět na rozestavení 4-2-3-1

Alternativou by mohlo být to, kdy by se Arséne Wenger rozhodl vrátit se k rozestavení 4-2-3-1. Mahrez by pak byl součástí tříčlenné vozby s Özilem a Sánchezem. Na hrotu by mohl nastupovat Danny Welbeck. Je to lákavá myšlenka. Tato trojice (Mahrez-Sánchez-Özil) by se mohla měnit pozice a pro každou defenzivu by to znamenalo značné problémy.

V loňské sezóně se tito tři dostali mezi 11 nejlepších hráčů, co se týče vytváření gólových příležitostí. Spolu by měli opravdu velkou sílu.

(zdroj: skysports.com)

Nicméně, Arséne Wenger by musel pozměnit celý systém. Mohla by se tím odkrýt jiná slabá místa. Ta cítil právě před přechodem na rozestavení 3-4-2-1. Zejména mu vadila velká prostupnost středu hřiště. To by mohlo znamenat problém i tentokrát. Ruku na srdce, nikomu z tria Mahrez-Sánchez-Özil se příliš bránit nechce.

Pro Arséna Wengera je to tak velké dilema. Má Riyad Mahrez skutečně kvality na to, aby například francouzský manažer opět změnil styl? Nebo by dokázal poskládat mužstvo do rozestavení 3-4-2-1 i s Mahrezem? Bude to obtížná volba.

Kam dál?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz