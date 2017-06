Premier League - David Seaman: Rád bych viděl Joa Harta v Arsenalu

© fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Joe Hart

Dnes 16:47 - Pravděpodobnost hraničící s jistotou. Taková je nyní situace Joa Harta ohledně jeho návratu do Manchesteru City z hostování v FC Turín. Anglický brankář v plánech Pepa Guardioly nefiguruje a musí si hledat nové působiště. Nabízí se mnoho možností. Nyní jednu nastínil David Seaman. Brankářská legenda by ráda Harta viděla právě mezi třemi tyčemi v brance „svého“ Arsenalu.

Třicetiletý Joe Hart nevyhovuje požadavkům Pepa Guardioly, a proto byl loni v létě odeslán na roční hostování do FC Turín. V Manchesteru City bude nejspíš přebytečný i nyní. Guardiola si nově přivedl Edersona z Benfiky a v klubu je ještě Claudio Bravo, který přišel loni v létě z Barcelony.

Nyní se spekuluje o tom, kde bude v příští sezóně chytat Joe Hart. Mluví se o Evertonu, Liverpoolu, dokonce i o Manchesteru United v případě, že by odešel David de Gea. David Seaman, bývalý brankář Arsenalu, navrhl, že by Joe Hart mohl přijít právě ke Gunners.

„Nejlepší kluby po něm sáhnou, ale bude to řetězová reakce. Vše může odstartovat případný odchod Davida de Gey z Manchesteru United do Realu Madrid. Na tom bude hodně záležet.“

„Pokud se tak stane, mohlo by to být pro Joa Harta zajímavé. Bylo by těžké zjistit, kde může skončit. Ovšem kdyby přišel do Arsenalu, byl bych s tím nadmíru spokojený.“

„Jenomže podle mě to není ta pozice, kterou Joe Hart hledá. Nechce s nikým bojovat o místo. Chce jít do klubu, kde bude jasnou brankářskou jedničkou.“

