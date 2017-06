Premier League - Bellerín po „těžké“ sezóně v Arsenalu nevylučuje svůj přestup do Barcelony

© fourfourtwo.com, skysports.com, fotbalportal.cz - Vrátí se Bellerín do Barcelony?

Dnes 16:18 - V příští sezóně si s Arsenalem Ligu mistrů nezahraje. Ovšem milionářskou soutěž by si mohl užít v dresu jiného velkoklubu. O zájmu Barcelony o Héctora Bellerína se všeobecně ví. Není divu, vždyť Bellerín je jejím odchovancem. S Gunners neprožil povedenou sezónu. Mohlo by to nahrát jeho návratu do rodného města. Španělský obránce prohlásil, že stát se může cokoliv.

Héctor Bellerín dělal své první fotbalové krůčky v Barceloně. Ovšem v 16 letech mládežnický tým katalánského giganta opustil a zamířil do Arsenalu. Arséne Wenger si jej připravil a nyní Bellerín patří k základním stavebním kamenům sestavy Kanonýrů, a to je mu pouhých 22 let.

Není divu, že Barcelona zatoužila svého ztraceného syna získat zpět. O jejím zájmu o Bellerína se mluví dlouhodobě. Podle dostupných zpráv by mohla Barcelona nabídnout 50 miliónů eur. Héctor Bellerín prohlásil, že se v létě může stát cokoliv.

„Nikdy nevíte, co se může stát. Ale mám s Arsenalem smlouvu, takže až skončí EURO U21 a pak má dovolená, musím se vrátit zpět do Arsenalu.“

„Pravdou je, že každý hráč se chce neustále posouvat na vyšší úroveň. Chce hrát v Lize mistrů, zvlášť když ji hraji už dva roky. Jako tým jsme se nekvalifikovali. To musíme napravit. Ale jako hráč opakuji: Je to důležitá soutěž.“

„Je skvělé vědět o zájmu klubu, jakým je Barcelona, kde jsem vyrostl. V tuto chvíli nic nevím. Jsem hráčem Arsenalu a uvidíme, co se stane.“

„V Londýně je to dobré. Má rodina je tady usazená. I když teď se museli z rodinných důvodů vrátit do Barcelony. Prožívám teď těžké období, protože jsem rodinný člověk. Hodně mi na nich záleží. Tohle je pro mě nová výzva, když jsem tady bez nich.“

„Nemluvil jsem s nikým. Nehovořil jsem s žádným klubem. Vím, že se mluví o hodně věcech. Klub mi nic neřekl. V létě se toho může hodně stát.“

Poté Bellerín mluvil i o Arsénu Wengerovi, který se rozhodl prodloužit s Arsenalem smlouvu o další dva roky.

„Nevěděli jsme, jak to dopadne. Rozhodl se prodloužit, ale já jsem také spojen s Arsenalem. Ve skutečnosti jeho prodloužení nijak nezměnilo mé smýšlení. I kdyby tady byl jiný trenér, tak bych tady byl šťastný, protože tady mám kontrakt.“

„Byla to obtížná sezóna. Klub je pod tlakem. Arsenal je klubem na té nejvyšší úrovni. Proto se od něj hodně očekává. Bylo to těžké, ale tyto zkušenosti vám moc pomohou. Je to něco, co mi ve zbytku kariéry hodně prospěje. Nakonec jsme byli schopni vyhrát FA Cup, což je pro nás důležitá trofej. Sezóna skončila dobře.“

