Premier League - Citizens ztratili a šance na titul jsou pryč. Guardiola zvolil špatnou sestavu, říká Paul Merson

© skysports.com, fotbalportal.cz - Pep Guardiola

Dnes 16:31 - Manchester City se mohl po včerejší dohrávce 28. kola proti Stoke vyšvihnout na druhé místo a ztrácet na vedoucí Chelsea jen 8 bodů. Jenomže Citizens nedokázali defenzivu Potters překonat a remizovali s nimi 0:0. Podle Paula Mersona svou šance City na titul mizivé. Důvodem další ztráty je dle jeho názoru špatný výběr sestavy, tedy na vině je kouč Pep Guardiola.

Pep Guardiola před startem včerejšího utkání nechal na lavičce Davida Silvu a Johna Stonese. Raheem Sterling dokonce ani nebyl v kádru. Bez těchto hráčů, i když Silva přišel ve druhém poločase na hřiště, nedokázal Manchester City porazit Stoke. Doma s ním uhrál jen bezgólovou remízu.

Přitom mohli Citizens snížit ztrátu na vedoucí Chelsea na 8 bodů. Ovšem takto opět ztratili pevnou půdu pod nohama a titul jim mizí v nedohlednu. Do konce Premier League zbývá odehrát 11 kol a Manchesteru City schází na Blues 10 bodů.

Podle Paula Mersona, experta SkySports, už jsou Guardiolovi svěřenci venku z boje o celkové prvenství.

„Nevím, co to Guardiola dělá. Toto je problém, jejž mám s manažery, kteří přicházejí do Premier League. Nechápou, jak je to těžká soutěž.“

„Ve Španělsku, v Itálii, v Německu, ve Francii...všude hrajete zápasy, v nichž si můžete odpočinout a pohodlně vyhrát.“

„Pro top týmy je všechno skvělé. Jen se každý týden přesouvají a vyhrávají. Ale v Anglii se to nestává, a to je ten důvod, proč tuto soutěž všichni milují.“

„Musíte respektovat každé mužstvo. Pokud to tým, který chce hrát o titul, neudělá, stane se přesně tohle a jste z boje o titul venku.“

„Spousta lidí říká, že titul už má Chelsea. Nesouhlasil jsem, protože Manchester City ještě jede na Stamford Bridge. Mohl stáhnout náskok na pět bodů a dostat Blues pod tlak.“

Paul Merson se domnívá, že Guardiola proti Stoke zvolil špatnou sestavu.

„Ta možnost je teď pryč. Kvůli špatnému výběru týmu. Pep Guardiola si myslel, že jeho hráči se Stoke vytřou podlahu. Mohl to být rozdíl jen osmi bodů. Pak by se mohli po vítězství na Chelsea dostat na pětibodový odstup.“

„Postupně by se to snížilo. Vše by bylo jinak. Mohlo se to ještě zamotat. Takto je vše pryč.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz