Premier League - Pep Guardiola: Nemůžu zaručit úspěch. V Barceloně a v Bayernu to byly výjimky

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Pep Guardiola

0 Líbilo se

Dnes 11:54 - Od Manchesteru City to v této sezóně není ono. Zřejmě jedinou trofejí, kterou ještě mohou získat, je FA Cup. Z Ligy mistrů už Citizens vypadli a v Premier League je Chelsea hodně vzdálená. Zlepšení měl zaručit nový manažer - Pep Guardiola. Ale ten sám nyní prohlásil, že nikdy netvrdil, že může zaručit stejný úspěch, jaký zažil v Barceloně a v Bayernu Mnichov.

Očekávání byla vysoká, když Pep Guardiola dorazil na Etihad Stadium. Bohatí šejkové chtěli především prorazit v Lize mistrů, což u nich samozřejmě znamená získání trofeje. Jenomže Manchester City vypadl už v osmifinále, když nezvládl dvojzápas s Monakem.

V Premier League je momentálně Guardiolův celek 13 bodů za Chelsea a titul je v nedohlednu. Co na to španělský kouč?

„Přišel jsem sem a nikdy jsem neřekl, že jdeme vyhrát jeden titul. Nikdy jsem neřekl, že jdeme vyhrát treble. Nikdy jsem neřekl, že jdeme vyhrát double. Nikdy jsem to neřekl. Neřekl jsem to ani ve svůj první den v Barceloně.“

„Slibuji hodně práce. Hodně tvrdé práce. Jen málo lidí mě v tomto může porazit. Pracuji opravdu tvrdě. Jsem na to hrdý.“

„Nikdy neslibuji tituly. Nikdy ve svém životě jsem to neudělal. Ani když jsem přišel do Bayernu poté, co s Juppem Heynckesem vyhrál treble. Nikdy. Jen práci.“

Vrátil se ještě k vyřazení z Ligy mistrů.

„Druhý poločas v Monaku mi ukázal, že když více útočíte a hrajete agresivněji, tak méně inkasujete. Ta hra mi to ukázala. A jsem ještě více přesvědčen o tom, co chci dělat.“

Guardiola získával v Barceloně a v Bayernu Mnichov trofeje jako na běžícím pásu, ale podotkl k tomu:

„Fotbaloví manažeři po celém světě nevyhrávají během sezóny všechny tituly. To je normální situace. Moje kariéra je výjimkou.“

„Samozřejmě, že chcete vyhrávat trofeje. Každý chce vyhrávat trofeje. Kvůli tomu hrajete, kvůli tomu o ně bojujete.“

„Když jsem sem přišel, říkal jsem, že chci hrát dobře, vyhrávat zápasy a vyhrávat trofeje. Tak, jak jen to bude možné. Ale myslím, že všichni mí kolegové v Premier League i po celém světě touží po tom stejném.“

„Jsem tu s velkým očekáváním, protože jsem toho s Barcelonou a Bayernem hodně vyhrál. Ale někdy prostě nevyhrajete.“

„Pokusím se z toho poučit. Budu o tom mluvit s lidmi, kteří jsou mi blízcí. Budeme mluvit o tom, jak se do příští sezóny zlepšit. Je to nekončící práce. Vždy to můžete udělat lépe. To je důvod, proč jsem si jistý, že budeme v příští sezóně lepší.“

Kam dál?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz