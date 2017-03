Premier League - Pep Guardiola po remíze s Liverpoolem: Byl to jeden z nejšťastnějších dní v mém životě

© focus.de, fotbalportal.cz - Pep Guardiola s Kloppem

Dnes 09:24 - Manchester City včera remizoval s Liverpoolem 1:1. Zůstal sice na třetím místě, právě před Liverpoolem, ale Tottenham mu na druhém místě odskočil o dva body a Chelsea opět zvýšila náskok. Pep Guardiola byl ovšem s výsledkem nadmíru spokojen. Dokonce prohlásil, že to byl jeden z jeho nejhrdějších a nejšťastnějších dní v životě.

První poločas sice skončil bezgólovou remízou, ale ve druhé půli už se diváci branek dočkali. Do vedení šli hosté, když Milner proměnil pokutový kop. V 69. minutě pak na konečných 1:1 vyrovnal Agüero. Další velké šance zůstaly nevyužity.

Co po utkání prohlásil Pep Guardiola, kouč domácích Citizens?

„Ani si to nedokážete představit. Je to pro mě jeden z nejhrdějších dní v mém životě fotbalového manažera.“

„Po naší porážce v Lize mistrů jsme byli dva dny opravdu velmi smutní. Na trénincích jsme moc nemluvili.“

„Teď jsme hráli s Liverpoolem, který po celý rok nehraje Evropské poháry a měl celý týden na to, aby se na tento zápas připravil. Ale my jsme bojovali ze všech sil. Ukázali jsme týmového ducha. Dnešek je jeden z nejšťastnějších dní v mém životě fotbalového trenéra.“

„Při způsobu, jakým jsme hráli, jsme sice pustili soupeře do několika šancí, ale i my jsme si vytvořili hromadu příležitostí. Stejně jako v ostatních zápasech jsme si vytvořili hodně šancí, ale to není náš problém. Naším problémem je střílení gólů.“

„Jsem smutný, že jsme nevyhráli. Stále jsme hráli na výhru. Ovšem hráli jsme proti Liverpoolu, jednomu z nejlepších týmů v lize. Hodně to pro mě znamená, proto jsem s hráči tak spokojen.“

