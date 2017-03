Premier League - Manchester City hostí Liverpool, Chelsea míří na půdu Stoke

© sportingpost.co.za, fotbalportal.cz - Citizens vs. Reds

Dnes 15:01 - O víkendu se odehraje kompletní 29. kolo Premier League. Nejočekávanějším soubojem je duel mezi Manchesterem City a Liverpoolem, ve kterém půjde o veledůležité body v závodu o TOP4. Zatím je na tom o bod lépe City. Vše se může změnit. Vedoucí Chelsea čeká zápas se Stoke, Manchester United hraje v Middlesbrough.

Manchester City - Liverpool

Neděle 19. března, 17.30, Etihad Stadium

Celé 29. kolo uzavřou Citizens a Reds. V prvním vzájemném zápase v této sezóně, který se hrál poslední den loňského roku, vyhrál Liverpool 1:0 brankou Wijnalduma. Navíc z posledních 5 vzájemných soubojů Liverpool hned čtyřikrát vyhrál. Jedinou porážku se City zaznamenal v loňském finále EFL Cupu.

Liverpool vyhrál poslední dva ligové duely. Nejprve přemohl Arsenal a poté doma i Burnley. Díky tomu se drží na čtvrté příčce ligové tabulky. Má na kontě 55 bodů, tedy o bod méně než druhý Tottenham a právě třetí Manchester City. Pokud by se tedy Reds povedlo Etihad Stadium vyloupit, dostali by se před něj. Se 60 vstřelenými góly má Liverpool nejlepší ofenzivu v lize. S tím může být Jürgen Klopp spokojen. Ovšem na druhé straně už Reds inkasovali 35 branek, což je příliš. Defenziva se musí rapidně zlepšit, jestliže se chtějí udržet v TOP4. Hrát nebudou zranění Sturridge, Henderson, Ings a Grujič. Drobný otazník visí nad startem Firmina.

Manchester City je třetím místě. Má odehrán stejný počet zápasů jako první Chelsea, na kterou ztrácí 10 bodů, a druhý Tottenham (shodný počet bodů). Ovšem o jeden méně, než má odehráno Liverpool. Citizens v posledním ligovém kole ztratili dva body za domácí remízu se Stoke. Pak sice postoupili přes Middlesbrough do semifinále FA Cupu, ale na druhou stranu poté ve středu vypadli z Ligy mistrů už v osmifinále, když nestačili na Monako. To je pro Guardiolův celek velká rána. Jedinou trofejí, kterou může v této sezóně ještě reálně získat, je FA Cup. Jedině, že by se stal zázrak v Premier League. Guardiola nemá k dispozici Gündogana, ani Gabriela Jesuse.

Absence:

Manchester City: Gündogan, Gabriel Jesus (oba zranění)

Liverpool: Sturridge, Henderson, Ings, Grujič (všichni zranění), Firmino (nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Manchester City: Caballero - Sagna, Stones, Otamendi, Clichy - Fernandinho - Sterling, Silva, De Bruyne, Sane - Agüero

Liverpool: Mignolet - Clyne, Matip, Klavan, Milner - Wijnaldum, Can, Lallana - Mane, Firmino, Coutinho

Tip FotbalPortal.cz: 1:2

Stoke - Chelsea

Sobota 18. března, 16.00, Bet365 Stadium

V prvním vzájemném utkání v této sezóně došlo mezi Stoke a Chelsea na přestřelku 4:2, ve které byli úspěšnější Blues. Dočkáme se něčeho podobného i v sobotu odpoledne?

Stoke je v poslední době jako na houpačce. Střídá dobré výkony a výsledky se špatnými. Naposledy se mu ovšem podařilo sebrat dva body Manchesteru City, když na jeho stadionu Potters uhráli bezgólovou remízu. Momentálně je Stoke na deváté příčce ligové tabulky Premier League. Netýká se jej tedy bitva o pohárové příčky, ale také ani boj o záchranu. Nejlepším střelcem Stoke je se šesti góly Joe Allen. Kouč Mark Hughes bude postrádat zraněné Butlanda, Irelanda a Johnsona.

Chelsea chce udělat v sobotu další krok k titulu. Před svými pronásledovateli drží desetibodový náskok. Blues jsou posilněni postupem do semifinále FA Cupu, když se jim podařilo v pondělí vyřadit Manchester United. Může tedy dosáhnout na double. Kouč Antonio Conte má stále k dispozici kompletní kádr. Jediná malá nejistota panuje okolo startu Victora Mosese, ale měl by být do zápasu v pořádku.

Absence:

Stoke: Butland, Ireland, Johnson (všichni zranění)

Chelsea: Moses (nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Stoke: Grant - Bardsley, Shawcross, Martins Indi, Pieters - Diouf, Cameron, Allen, Sobhi - Walters, Berahino

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Alonso, Kanté, Matič, Moses - Pedro, Costa, Hazard

Tip FotbalPortal.cz: 0:2

Kompletní program 29. kola:

Sobota 18. března

13.30 West Bromwich - Arsenal

16.00 Crystal Palace - Watford

16.00 Everton - Hull

16.00 Stoke - Chelsea

16.00 Sunderland - Burnley

16.00 West Ham - Leicester

18.30 Bournemouth - Swansea

Neděle 19. března

13.00 Middlesbrough - Manchester United

15.15 Tottenham - Southampton

17.30 Manchester City - Liverpool

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

