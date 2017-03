Premier League - Alexis Sánchez se údajně pohádal s Arsénem Wengerem a v létě Arsenal opustí

© thesportbible.com, fotbalportal.cz - Alexis Sánchez se zranil

Dnes 10:02 - Letos v létě bude podle informací seriózního britského deníku The Guardian definitivně ukončeno působení Alexise Sáncheze v Arsenalu. Tato zpráva vyšla najevo pouhých 24 hodin poté, co se chilský útočník kvůli hádce se spoluhráči i manažerem Arsénem Wengerem nevešel do základní sestavy Arsenalu pro utkání s Liverpoolem.

Podle zprávy deníku The Guardian byla Sánchezova absence v základní sestavě sobotního utkání jen výsledkem dlouhodobých sporů s manažerem, které vyvstaly minulý měsíc po porážce Arsenalu 5:1 s Bayernem Mnichov v Lize mistrů.



Wenger byl údajně po zápase vzteky bez sebe a Sánchezovi vyčinil za to, že je sobecký a nadává svým spoluhráčům na hřišti i mimo něj.



The Telegraph potom dodává, že horkokrevný Sánchez už minulý týden opustil hřiště uprostřed tréninku Arsenalu, za což byl poté v šatně kritizován svými spoluhráči. Právě to vedlo k Wengerově rozhodnutí posadit jej pro zápas s Liverpoolem jen na lavičku.



Podle všeho se tak blíží závěr působení chilského útočníka na Emirates Stadium, kde Sánchez odmítl prodloužit současnou smlouvu. Od té doby je spojován například s Paris Saint-Germain, kde má nabídku na 300 tisíc liber týdně, či s několika italskými celky.



Kdo naopak na Emirates Stadium zřejmě zůstane i pro příští sezónu, je manažer Arséne Wenger, jenž se měl s vedením klubu dohodnout na nové dvouleté smlouvě. Přestože ještě není nic podepsáno, Francouz nedávno připustil, že je blízko rozhodnutí o své budoucnosti.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz