Premier League - Mesut Özil odhaluje, proč odešel do Arsenalu

Dnes 09:18 - The Magic of Game, takový název nese nová autobiografie Mesuta Özila, ve které německý záložník odhaluje mnoho dosud nezveřejněných informací. Teď se zaměříme na jeho přesun z Realu Madrid do Arsenalu, který se uskutečnil v roce 2013. Özil přiznává, že z Bílého baletu nikdy nechtěl odejít. Ovšem nakonec tak učinil. A proč si vybral právě svůj současný klub z Londýna?

Německý tvůrce hry přestoupil z Realu Madrid do Arsenalu v roce 2013 za 42 miliónů liber. Tehdy to byl pro Gunners nejdražší příchod v historii klubu. Mesut Özil prožil v Bílém baletu skvostnou sezónu 2012/2013, ve které zaznamenal 26 gólových asistencí.

Jenomže při jednání o prodloužení smlouvy se Özil a jeho otec neshodl s vedením Los Blancos. Německý reprezentant přitom doufal, že v Realu zůstane a vyhraje s ním Ligu mistrů.

„Nikdy jsem neměl v úmyslu opustit Real Madrid. Nikdo nepředpokládal, že dojde ke změně klubu. Můj otec i já jsme si oba stanovili za cíl prodloužit smlouvu o další rok, pokračovat v mých úspěších v Realu Madrid a vyhrát Champions League.“

„Můj otec převzal kontrolu nad vyjednáváním. Oslovil Florentina Pereze. Byla to jen otázka uzavření další dlouhodobé smlouvy s Realem, a sice za lepších podmínek, ale nebylo to o chamtivosti. První nabídka od Realu ovšem bohužel nebyla taková, jakou jsme očekávali.“

Bylo tedy jasné, že na Santiago Bernabéu nezůstane. Jaký klub si vybral, už všichni víme. Ale proč?

„Najednou jsem musel jednat v zájmu mé kariéry. Nebylo to na začátku pro mě snadné, ale vybral jsem si na číslo, na které zavolám. To číslo jsem měl v mobilu uložené od roku 2010.“

„Pane Wengere,“ řekl jsem. „Slíbil jsem Vám, že když bude možnost změnit klub, budete první, komu zavolám. Teď nadešel ten čas.“ Můj přesun z Realu Madrid do Arsenalu byla ta nejtěžší věc v mém životě. Bylo to to nejtěžší rozhodnutí. V duchu jsem měl touhu stát se vítězem Ligy mistrů s Realem Madrid. Cesta s Realem ještě nebyla dokončena.“

„Ale byl tady také tento muž s tichým hlasem a moudrými slovy, který mi ukázal, že mě skutečně chce mít ve svém týmu. Wenger mě intenzivně sledoval po dobu tří let a měl jsem z něj daleko lepší pocit než z Carla Ancelottiho během naší spolupráce v Realu.“

Michal Čermák / thesportbible.com, fotbalportal.cz